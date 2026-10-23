Boğazda eskort eşliğinde geçen AK ANA tankeri dron kaydıyla görüntülendi

AK ANA'nın İstanbul Boğazı geçişi:

Antigua ve Barbuda bandıralı petrol ve kimyasal tanker AK ANAın İstanbul Boğazı’ndan geçişi, kıyı güvenlik ekiplerinin aldığı önlemler kapsamında kameralara yansıdı. Geçiş sırasında Boğaz trafiği kısa süreliğine kapatıldı ve olayın görüntüleri dron ile kaydedildi.

Olayın arka planı:

Tanker, Ağustos 2026’nın sonlarında uğradığı dron saldırısı sonucu navigasyon köprüsünde ciddi hasar ve yangın yaşamıştı. Olay sırasında gemide bulunan çok uluslu ekipte 22 Hindistanlı denizci ile en az bir Filipinli mürettebat olduğu belirtilmiş, saldırı sonrasında tüm personelin sağlık durumunun iyi ve güvende olduğu bildirilmişti.

Geçiş ve eskort düzenlemesi:

Toplam uzunluğu 175,9 metre ve genişliği 31,03 metre olan AK ANA (IMO: 9239642) için Boğaz geçişinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 8, Kurtarma 9 ve Nazım Tur römorkörleri ile Kiyem3 botu eşlik etti. Bu eskort düzeni ve trafiğin geçici kapatılması, hem gemi hem de çevresel güvenliğin sağlanmasına yönelik alındı.

Gözlemler ve sonuç:

Geçişin dron kaydı, saldırı sonrası uygulanan güvenlik protokollerinin işletildiğini gösterirken, yetkililerin koordineli müdahalesi sayesinde herhangi bir yeni güvenlik olayı yaşanmadı. Kısa süreli trafiğe kapatma ve römorkör eşliği gibi önlemler, Boğaz trafiğinin emniyetle sürdürülmesine katkı sağladı.

İstanbul Boğazı trafiğe kapandı: Dron saldırısına uğrayan AK ANA tankerinin geçişi böyle görüntülendi