Efeler'de aniden bastıran sağanak günlük yaşamı kısa süreliğine etkiledi

Efeler'de öğleden sonra başlayan sağanak etkili oldu:

Aydın'ın Efeler ilçesinde öğleden sonra aniden bastıran sağanak, kentin bazı noktalarında günlük yaşamı kısa süreliğine etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sokaklardaki saçak altlarına sığınırken, özellikle yoğun insan sirkülasyonu olan bölgelerde küçük çaplı su birikintileri oluştu.

Vatandaşlar ve trafik:

Yağış sırasında dışarıda bulunan bazı kişiler korunacak yer ararken, bazı cadde ve sokaklarda araç trafiğinde geçici yavaşlamalar görüldü. Yol ve kaldırımlarda biriken sular, yayaların ve sürücülerin dikkatini gerektirdi; kısa süreli sağlık ya da güvenlik bildirimi yapılmadı.

Belediye ve esnafın müdahalesi:

Yağışın etkili olduğu bölgelerde belediye ekipleri tedbir amaçlı teyakkuzda bekletildi. Bazı esnaflar, dükkan önlerine biriken suların işyerlerine girmemesi için çaba gösterdi ve geçici önlemler aldı. Meteoroloji bağlantılı olarak bildirilen durumlarda ise yağışın aralıklarla etkili olması bekleniyor, yetkililer olası olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞLA BİRLİKTE, BAZI BÖLGELERDE KÜÇÜK SU BİRİKİNTİLERİ MEYDANA GELİRKEN, YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANAN VATANDAŞLAR DA SAÇAK ALTLARINA SAKLANMAYA ÇALIŞTI.