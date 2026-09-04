Boğaziçi'nde mekanik ekipmansız sıfır karbonlu doğal arıtma tesisi hizmete girdi

Boğaziçi'nde yeni doğal arıtma tesisi

Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Baklan ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde elektrik tüketimi ve karbon salınımı bulunmayan bir doğal arıtma tesisini tam kapasiteyle hizmete sundu. Sürdürülebilir çevre ve yeşil dönüşüm hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen yatırım, biyolojik arıtma süreçlerini tamamen doğal dengeler üzerine kurgulayarak dış enerji ve mekanik donanım ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

tesisin çalışma prensibi:

Tesis, mekanik pompa, motor veya dış enerji kaynağı kullanmadan, doğal biyolojik süreçler ve yerel ekosistemin dengesiyle atık suyu arıtıyor. Bu yaklaşım, hem işletme maliyetlerini büyük ölçüde azaltıyor hem de tesisin karbon ayak izini sıfıra indiriyor. Herhangi bir dış enerjiye bağımlılık olmadan işletilen sistem, bölgenin doğal su döngüsüne uyumlu şekilde tasarlandı.

kapasite ve bölgeye etkileri:

Toplam 3 bin 400 metrekarelik alan üzerine kurulan doğal tesis, günde ortalama 60,46 metreküp atık suyu işleme kapasitesine sahip. Yatırım, mahallenin yaklaşık 687 sakininin evsel atık suyunu toprağa ve yer altı sularına zarar vermeden arıtmayı hedefliyor. Bu sayede bölgedeki su kalitesi korunacak, yerel yaşam kalitesi ve çevre sağlığı doğrudan iyileşecektir.

DESKİ'nin bu uygulaması, düşük işletme maliyeti, sıfır karbon salınımı ve enerji bağımsızlığı sunarak yerel yönetimlerin sürdürülebilir altyapı örneklerine katkı sağlıyor. Proje, benzer coğrafi ve nüfus ölçeklerine sahip mahalleler için uygulanabilir bir model niteliği taşıyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, BAKLAN BOĞAZİÇİ’NDE ELEKTRİK TÜKETİMİ VE KARBON SALINIMI BULUNMAYAN DOĞAL ARITMA TESİSİ’Nİ TAM KAPASİTEYLE HİZMETE SUNDU.