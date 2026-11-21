Pazardaki durgunluğun görünümü:

Van'ın Tuşba ilçesinde, Erciş karayolu üzerinde kurulan açık ikinci el oto pazarında alım-satım hareketliliği göze çarpan şekilde azaldı. Esnaf ve araç sahipleri, bunun en önemli nedeni olarak altın fiyatlarındaki dalgalanmayı gösteriyor. Pazarda her hafta çok sayıda araç satışa sunuluyor, ancak alıcıların büyük kısmı araçları incelemekle yetiniyor; net satışlar beklentilerin altında kalıyor.

Satıcıların ortak gözlemleri:

Yaklaşık 3 haftadır pazara gelen fakat henüz satış yapamadığını söyleyen Yakup Sökme, durumu şöyle özetledi: "Herkesin parası altında. Altın düştü, biz de araç fiyatlarını düşürdük ama yine de satış yapamıyoruz. Bizim Doğu halkı tüm parasını altına yatırıyor. Altın düşünce vatandaşın parasının değeri de düşüyor. Vatandaş, ’Daha yüksek model araç varken neden gidip düşük modele bineyim?’ diye düşünüyor. Bu yüzden parasının değer kazanmasını bekliyor, ardından daha kaliteli bir araca binmek istiyor. Biz de piyasanın hareketlenmesini bekliyoruz. Şu anda yakıt cimrisi araçlar tercih ediliyor. Vatandaşlar genellikle az yakması nedeniyle yeniden tüplü araçlara yönelmiş durumda. Biz de şu an tüplü ve dizel araçlara bakıyoruz" dedi.

Naif Özgökçe de alım-satımın temkinli olduğuna değinerek, "İnsanlar gelip araçlara bakıp gidiyor. Kimse ne alıyor ne de satıyor. Altın yükseldiğinde doğal olarak araç fiyatları da yükseliyor, piyasada alışveriş hareketleniyor, herkes alıp satıyor. Her şey altına bağlı. Millet parasını altına yatırmış durumdadır. Altın düşünce de vatandaş artık ne alabiliyor ne de satabiliyor" ifadelerini kullandı.

Tercihler ve beklentiler:

Satıcılar ve alıcılar arasında öne çıkan eğilim, yakıt ekonomisi olan araçlara yönelim. Piyasada özellikle tüplü ve dizel araçlara talep artmış durumda; bu araçlar pazarda daha sık inceleniyor. Rıza Cenk ise beklentileri şöyle aktardı: "Gördüğünüz gibi insan var ama alışveriş yapan yok. Bunun altın fiyatlarıyla bağlantısı var. Altın düştüğü zaman piyasa bu hale geliyor. Altın yükseldiğinde insanlar altınlarını bozdurup ’Kendime bir araba alayım’ diyor. O zaman piyasa daha iyi oluyor. Ancak altın düştüğünde vatandaş zararda olduğu için altınını bozduramıyor. Bu durumda araç fiyatlarının da düşmesi gerekiyor. Fiyatlar düşsün ki insanlar araç alabilsin".

Esnaf, piyasanın hareketlenmesi için ya altın fiyatlarında istikrar ya da araç fiyatlarında cazip seviyeler gerektiğini belirtiyor. Şu an için ortak beklenti, alım gücünün yeniden toparlanması ve pazarda daha fazla somut satışın gerçekleşmesi yönünde.

Van'da ikinci el oto pazarında altın etkisi sürüyor