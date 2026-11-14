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Bölge sağlık yöneticileri acil hizmetlerde iş birliğini güçlendirme kararı aldı

Bayburt'ta düzenlenen 1. Bölge ASKOM toplantısında Erzurum İl Sağlık Müdürü Mehmet Meral başkanlığında yedi ilin acil sağlık koordinasyonu ele alındı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 11:29

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bölge sağlık yöneticileri acil hizmetlerde iş birliğini güçlendirme kararı aldı

bayburt'ta 1. Bölge ASKOM toplantısı yapıldı

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen 1. Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) Toplantısı, Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Meral başkanlığında yapıldı. Toplantıya, illerin sağlık müdürleri ve ilgili yöneticileri katılarak bölgesel acil sağlık hizmetlerinin durumu ve koordinasyonun güçlendirilmesi konularını görüştü.

toplantıya katılanlar ve temsil edilen kurumlar:

Toplantıda Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu ile Erzurum 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimi Uz. Dr. Selahattin Karagöz de yer aldı. Ayrıca Bayburt İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Harun Sivlim ve Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ile Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan il sağlık müdürleri ve ilgili sağlık yöneticileri katılım sağladı.

gündemdeki öncelikli konular:

Toplantıda bölge genelinde sunulan sağlık hizmetlerinin mevcut durumu, acil vakalara müdahale süreçleri, iller arası hasta sevkleri, sağlık kuruluşlarının kapasitesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik başlıklar ele alındı. Ayrıca ambulans hizmetleri, hasta nakilleri ve hastaneler arası iletişimin geliştirilmesi konularında değerlendirmeler yapıldı.

Erzurum'un bölgedeki rolü toplantıda öne çıktı; şehir hastanesi ve üniversite hastaneleri ile uzman hekim kadrosunun çevre illerden sevk edilen hastalara hizmet sunduğu vurgulandı. Bu çerçevede hasta sevklerinde zaman kaybının önlenmesi ve acil sağlık hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi üzerinde duruldu.

uygulama ve iş birliği beklentileri:

Katılımcılar, yedi ilin ortak hareket ederek vatandaşların nitelikli sağlık hizmetlerine zamanında ulaşmasını sağlamanın önemini teyit etti. Mevcut uygulamaların iyileştirilmesi, bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması ile kaynakların verimli kullanılması için görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı sonunda, özellikle kış aylarında ağır iklim koşullarıyla karşılaşan bölge için acil sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi ve iller arası koordinasyonun güçlü tutulması gerektiği vurgulandı. Bayburt'ta düzenlenen 1. Bölge ASKOM Toplantısı, yedi ilin sağlık yöneticileri arasında iş birliğinin güçlendirilmesine ve bölgesel sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerin ardından sona erdi.

BAYBURT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN 1. BÖLGE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ...

BAYBURT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN 1. BÖLGE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ KOORDİNASYON KOMİSYONU (ASKOM) TOPLANTISI, ERZURUM İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET MERAL BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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