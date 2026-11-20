Kampüs camii inşaatı yerinde incelendi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ile birlikte kampüs içindeki cami inşaatını yerinde inceledi. Yetkililerden yapım süreci ve son durum hakkında bilgi aldı.

Projenin kapsamı ve kapasitesi:

Kompleks, bin 700 kişi kapasiteli olarak planlandı ve yalnızca ibadet alanı olmanın ötesinde çok yönlü bir merkez işlevi görecek. Proje, kampüs içinde ortak kullanım alanları ve donanımlı tesisleriyle dikkat çekiyor.

Eğitim ve sosyal işlevler:

Cami kompleksi bünyesinde Diyanet Gençlik Merkezi, iki sınıf, kıraat salonu ve kütüphane yer alacak. Ayrıca tesis, İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin uygulamalı eğitimlerine katkı sağlayacak şekilde düzenleniyor ve gençlere yönelik sosyal etkinliklere alan açacak.

İnşaatta, halı serimi, çevre düzenlemesi ve ses sistemi çalışmalarının tamamlanmasının ardından caminin ibadete açılması planlanıyor. Ziyarette proje ekibine teşekkür eden Vali Sözer, çalışmaların üniversite ve kent için hayırlı olmasını diledi.

Vali Sözer'in açıklaması şöyle: "Üniversitemizin kampüsünde yükselen bu güzel eser, yalnızca bir ibadet alanı değil, aynı zamanda gençlerimizin eğitimine ve sosyal gelişimine katkı sunacak önemli bir merkez olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, camimizin ilimize ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum"

VALİ SÖZER, KAMPÜS CAMİİ İNŞAATINDA İNCELEMELERDE BULUNDU