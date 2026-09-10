Dolar 48,4873 +0,00%
Euro 56,4004 -0,18%
Bist 14.297,06 -1,44%
Altın Gram 6.846,85 -1,54%
EUR/USD 1,1608 -0,27%
Brent Petrol 104,80 +3,55%
--°

Kovuk içindeki petekler kilolarca bal sundu

Elazığ'ın Palu ilçesi Kırbulak köyünde gezerken Bayram Özdoğan, ağaç kovuğunda petek petek ve kilolarca bal buldu; doğal balı görüntüleyip kayda aldı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 14:22

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kovuk içindeki petekler kilolarca bal sundu

Kovuk içindeki petekler kilolarca bal sundu

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Kırbulak köyünde gezinti yapan Bayram Özdoğan, bir ağacın kovuğunda arıların oluşturduğu petekleri fark etti. Özdoğan, kovuk içinden petek petek ve kilolarca bal çıkardı; bulduğu doğal balın görüntülerini kaydetti.

bulunma ve çıkarma süreci:

Özdoğan, ağaç kovuğuna giren arıları görünce yakından incelemek için durdu. İçerideki petekleri ve bol miktardaki balı tespit eden Özdoğan, dikkatli bir şekilde balı çıkardı ve o anları fotoğraf ile video kaydına aldı. Kayıtlarda kovuk içindeki düzenli petek yapısı ve balın yoğunluğu dikkat çekti.

bölgesel ilgi ve doğal ürün değeri:

Bölgede doğal yaşamın sunduğu bu tür ürünler çevredekilerin ilgisini çekiyor. Ağaç kovuklarından elde edilen doğal ballar, üretim biçimi ve görsel yapısıyla hem yöre halkı hem de doğa meraklıları tarafından ilgi görüyor. Olay, köyde doğal ürünlerin değerine dair somut bir örnek oluşturdu.

PALU’DA AĞAÇ KOVUĞUNDAN KİLOLARCA BAL ÇIKTI

PALU’DA AĞAÇ KOVUĞUNDAN KİLOLARCA BAL ÇIKTI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yatağan'da yeni dönem: 27,6 milyon tl'lik depo ve basınçlı iletim hattı
images

Kıbrıs gazilerinden kaymakam Köksal’a anlamlı ziyaret
images

Hanzala denize geri dönüyor: uydu izleme ile göç yolları kayıt altında
images

Çarşıya dönüş: fındık hasadı sonrası Alaplı'da canlanan alışveriş

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Akçadağ Eğin Koçlar yolları güvenliğe kavuşuyor: 2 bin 200 metre sathi kaplama

Muratlı'da çocuk sesleri: TEK Çocuk Yuvamız Muratlı Gündüz Bakımevi ilk öğrencilerini ağırladı

Alanya'da jandarmadan 144 kilo kaçak tütün operasyonu

Uluslararası görünürlük hedefiyle OMÜ, QS ile üç yıllık iş birliğine geçti

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı