Kovuk içindeki petekler kilolarca bal sundu

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Kırbulak köyünde gezinti yapan Bayram Özdoğan, bir ağacın kovuğunda arıların oluşturduğu petekleri fark etti. Özdoğan, kovuk içinden petek petek ve kilolarca bal çıkardı; bulduğu doğal balın görüntülerini kaydetti.

bulunma ve çıkarma süreci:

Özdoğan, ağaç kovuğuna giren arıları görünce yakından incelemek için durdu. İçerideki petekleri ve bol miktardaki balı tespit eden Özdoğan, dikkatli bir şekilde balı çıkardı ve o anları fotoğraf ile video kaydına aldı. Kayıtlarda kovuk içindeki düzenli petek yapısı ve balın yoğunluğu dikkat çekti.

bölgesel ilgi ve doğal ürün değeri:

Bölgede doğal yaşamın sunduğu bu tür ürünler çevredekilerin ilgisini çekiyor. Ağaç kovuklarından elde edilen doğal ballar, üretim biçimi ve görsel yapısıyla hem yöre halkı hem de doğa meraklıları tarafından ilgi görüyor. Olay, köyde doğal ürünlerin değerine dair somut bir örnek oluşturdu.

PALU’DA AĞAÇ KOVUĞUNDAN KİLOLARCA BAL ÇIKTI