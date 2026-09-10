Çüngüş’te farklı türlerle üzüm hasadı sezonu açıldı

hasat ve üretim:

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde üzüm hasadı başladı. Çınar Mahallesinde mevsimin ilk şire üzümü toplanarak sezon açıldı. İlçe, özellikle bağcılık geleneği ve üretim çeşitliliğiyle biliniyor.

Üzümler hem yaş meyve olarak piyasaya sunuluyor hem de kış aylarında tüketime uygun şekilde işleniyor. Üretimden elde edilen ürünler arasında pestil, pekmez, helva ve sucuk öne çıkıyor; bu ürünler ilçede ve çevre yerleşimlerde talep görüyor.

çeşitler ve pazarlama:

Çüngüş, coğrafi olarak tanınan bağ türlerinden biri olan boğazkereyle öne çıkarken, ilçede öküzgözü, şire, boğazkere, Çüngüş ağını, vanki ve tanebi gibi pek çok üzüm çeşidi yetiştiriliyor. Bu çeşitlilik üreticilere hem taze pazar hem de kurutulmuş/işlenmiş ürün alternatifi sağlıyor.

Hasat sonrası üretimler ağırlıklı olarak Çüngüş, Çermik ve civar il ile ilçelerde satılıyor. Yerel üretimin tanıtımı amacıyla her yıl düzenlenen kerge ve üzüm festivali ise Çüngüş üzümlerinin bilinirliğini artırmayı hedefliyor.

ÜZÜM ÜRETİMİ İLE MEŞHUR DİYARBAKIR’IN ÇÜNGÜŞ İLÇESİNDE HASAT BAŞLADI.