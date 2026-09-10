Omü'nün uluslararası çalışmaları Glasgow'da Edinburgh başkonsolosu ile ele alındı

omü'nün eaie 2026'de temsili:

Türkiye Cumhuriyeti Edinburgh Başkonsolosu Büyükelçi Hakan Kıvanç, Glasgow'da düzenlenen 36. Avrupa Uluslararası Eğitim Birliği Konferansı ve Fuarı (EAIE 2026) kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) standını ziyaret etti. Ziyarette OMÜ heyetiyle bir araya gelen Başkonsolos Kıvanç ile yapılan görüşmeler, üniversitenin uluslararası alandaki görünürlüğü ve temsil faaliyetleri bağlamında değerlendirildi.

görüşmede öne çıkan konular:

Toplantıda, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ile yürütülen görüşmelerde üniversitenin uluslararasılaşma çalışmaları ve Birleşik Krallık’taki yükseköğretim kurumlarıyla geliştirilebilecek akademik iş birlikleri üzerinde duruldu. Katılımcılar, ortak programlar, öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliği ile araştırma iş birliklerinin önceliklendirilmesi gerekliliğini dile getirdi.

Ziyaret kapsamında OMÜ'nün EAIE 2026'da gerçekleştirdiği temaslar ve uluslararası yükseköğretim alanındaki iş birliği hedefleri hakkında karşılıklı görüş alışverişi yapıldı. Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, Başkonsolos Hakan Kıvanç'a OMÜ standını ziyaretleri ve nazik ilgileri için teşekkür etti.

Görüşme, her iki tarafın iyi niyet temennileri ve ileri dönemdeki iş birliği beklentilerinin teyidi ile sonlandırıldı; OMÜ'nün uluslararası ağını güçlendirme yönündeki adımları üzerinde ortak anlayış sağlandı.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EDİNBURGH BAŞKONSOLOSU BÜYÜKELÇİ HAKAN KIVANÇ, GLASGOW’DA DÜZENLENEN 36. AVRUPA ULUSLARARASI EĞİTİM BİRLİĞİ KONFERANSI VE FUARI (EAIE 2026) KAPSAMINDA ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) STANDINI ZİYARET ETTİ.