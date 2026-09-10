Honaz Dağı'nda asimetrik boynuzlu nadir yaban keçisi doğal ortamında görüntülendi

Olayın kaynağı ve gözlemler:

Denizli sınırları içindeki Honaz Dağı Milli Parkı, zengin yaban hayatıyle biliniyor. Bölgeyi gezen doğasever ve sosyal medya kullanıcısı İlyas İssi, eteklerde beslenen bir yaban keçisini cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde hayvanın halk arasında 'şelek boynuzlu' diye anılan asimetrik ve eğri bir boynuz yapısına sahip olduğu görüldü.

Boynuz yapısının olası nedenleri:

Uzman değerlendirmesi bulunmamakla birlikte, gözlemler metninde bu durumun doğuştan kaynaklanabilecek bir deformasyon ya da sonradan aldığı sert bir darbe sonucu ortaya çıkmış olabileceği ifade ediliyor. Boynuzlardaki eğrilik ve farklılaşma, hayvanın doğal ortamındaki davranışlarında fark edilir bir değişim yaratmazken, görüntüler hem doğaseverlerin hem de sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Biyoçeşitlilik ve koruma açısından önemi:

Honaz Dağı Milli Parkı, kızıl geyik, yaban domuzu, çakal ve vaşak gibi birçok türe ev sahipliği yapıyor. Ortaya çıkan bu nadir görüntü, parkın barındırdığı çeşitliliği ve koruma altındaki yaban hayatının doğal yaşamındaki nadir anları gözler önüne serdi. Kaydedilen anlar, bölgedeki türlerin izlenmesi ve korunmasına yönelik farkındalığı artırma potansiyeli taşıyor.

DENİZLİ’NİN ZENGİN BİYOÇEŞİTLİLİĞE SAHİP HONAZ DAĞI MİLLİ PARKI'NDA, HALK ARASINDA "ŞELEK BOYNUZLU" OLARAK BİLİNEN ASİMETRİK BOYNUZ YAPISINA SAHİP NADİR BİR YABAN KEÇİSİ GÖRÜNTÜLENDİ.