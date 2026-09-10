Omü Malezya’nın iki üniversitesiyle yeni akademik köprüler kurdu

İş birliğinin amacı:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), 36. Avrupa Uluslararası Eğitim Birliği Konferansı ve Fuarı (EAIE 2026) kapsamında Malezya’nın önde gelen iki yükseköğretim kurumu ile iş birliği protokolleri imzaladı. Yapılan anlaşmaların temel hedefi, iki taraflı akademik ve bilimsel etkileşimi artırmak; öğrenci ile akademik personel hareketliliğini yaygınlaştırmak ve ortak projeler geliştirmektir.

Protokolün başlıca maddeleri:

OMÜ ile Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) arasında imzalanan protokol, akademik birimler arasında yeni temasların kurulmasını, karşılıklı öğrenci ve akademik personel değişimini, ortak araştırma çalışmalarını, bilimsel toplantılar ve akademik etkinlikleri kapsıyor. Protokol, ayrıca uluslararası projelerde ortak yer alma imkanlarını da güçlendirmeyi amaçlıyor.

Diğer taraftan OMÜ ile Universiti Sultan Zainal Abidin arasındaki anlaşma öğrenci ve öğretim üyesi değişim programlarının yanı sıra ortak araştırma projeleri, bilimsel toplantılar ve çift diploma programları gibi alanlarda iş birliğini öngörmektedir. Her iki protokol de kurumların uluslararasılaşma stratejileri doğrultusunda somut adımlar atılmasını sağlayacak hükümler içeriyor.

İmza töreni ve heyetler:

UPSI protokolü OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ile UPSI Rektör Vekili Prof. Dr. Ramlee Ismail tarafından imzalandı. Universiti Sultan Zainal Abidin ile yapılan anlaşma ise Prof. Dr. Fatma Aydın ile üniversitenin Rektör Vekili Prof. Dr. Shukor Abd Rezzak arasında imzalandı.

İmza törenlerinde OMÜ’yü temsilen Rektör Danışmanı Prof. Dr. Emine Şendurur, Uluslararası İlişkiler Birim Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aycan ve Erasmus Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Tütüncü hazır bulundu. Malezya tarafı ise üniversitelerin uluslararası ilişkiler ve dış ilişkiler birimlerinden yöneticilerden oluşan heyetlerle temsil edildi.

Bu protokoller, OMÜ’nün küresel iş birliklerini genişletme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor ve öğrenci ile personel hareketliliğinin artmasının yanı sıra ortak akademik çıktılar ve projelerle üniversitelerin etkinliğinin yükseltilmesi hedefleniyor.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ), İSKOÇYA’NIN GLASGOW KENTİNDE DÜZENLENEN 36. AVRUPA ULUSLARARASI EĞİTİM BİRLİĞİ KONFERANSI VE FUARI (EAIE 2026) KAPSAMINDA MALEZYA’NIN ÖNDE GELEN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN UNİVERSİTİ PENDİDİKAN SULTAN IDRİS (UPSI) İLE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLLERİ İMZALADI.