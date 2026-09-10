Adana’nın yemyeşil ormanları üç günde siyaha döndü

Adana orman yangınının son hali havadan görüntülendi

Adana'nın Kozan ilçesinde 3 gün önce başlayan orman yangını, rüzgar ve alevlerin etkisiyle İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine yayıldı. Havadan ve karadan yürütülen müdahalelere rağmen yangının tahribatı geniş bir alana yayıldı ve bölgedeki çalışma temposu sürüyor.

Havadan kaydedilen tahribatın boyutu:

Doğanalanı Mahallesi başta olmak üzere dronla çekilen görüntüler, yemyeşil orman dokusunun büyük bölümlerinin siyaha döndüğünü ortaya koydu. Görüntülerde ağaçların yanmış gövdeleri ve geniş alanlara yayılmış küllü zeminin görünümü dikkat çekiyor; yetkililer sahada binlerce hektar seviyesinde tahribat olduğuna işaret ediyor.

Müdahale ve saha seferberliği devam ediyor:

Yangına havadan helikopter ve uçak destekli, karadan ise itfaiye ve orman ekipleriyle müdahale ediliyor. Ekipler, yangının enerjisini düşürmek için yangın hatları oluşturmaya ve sıcak noktaları söndürmeye odaklanmış durumda; bölgedeki ulaşım ve güvenlik önlemleri sürüyor. Yetkililer, soğutma çalışmaları tamamlanana kadar bölgedeki çalışmaları yoğunlaştıracaklarını bildiriyor.

Havadan ve yerden kaydedilen görüntüler, bölgedeki ekolojik kaybın boyutunu görünür kılıyor ve yangının yol açtığı tahribatın yarattığı çevresel etkilerin uzun vadede hissedilebileceğine işaret ediyor. Yerel yetkililer ile müdahale ekipleri, yangının kontrol altına alınması ve yanan alanlarda gerekli değerlendirmelerin yapılması için çalışmalarını sürdürüyor.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE BAŞLAYAN VE 3 İLÇEYE SIÇRAYAN ORMAN YANGININDA TAHRİBAT HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.