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Bölgenin su güvenliğini güçlendirecek arıtma tesisinde test süreci başladı

Nazilli, Kuyucak, Buharkent için yıllık 10,73 milyon m³ su sağlayacak arıtma tesisinde performans testleri başladı. Tam kapasite öncesi son kontroller yapılıyor.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 08:51

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EDİTÖR: Aslı Han

Bölgenin su güvenliğini güçlendirecek arıtma tesisinde test süreci başladı

projenin kapsamı:

Aydın'ın Nazilli, Kuyucak ve Buharkent ilçeleri ile çevre yerleşimlerin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilen arıtma tesisinin yapımı tamamlandı. Proje Nazilli ve Çevresi Yerleşim Yerleri İçmesuyu Tesisleri İkmali 2. Kısım başlığıyla yürütüldü ve tesise Karacasu Barajı'ndan su temin edilmesi planlandı. Tamamlanmasıyla birlikte bölgeye yıllık 10,73 milyon metreküp içme suyu sağlanması hedefleniyor.

performans testleri ve hizmete geçiş:

Tesisin inşaatı tamamlanmasının ardından şu aşamada performans testleri başlatıldı. Yapılan son kontroller ve gerekli deneyler tamamlandığında tesisin tam kapasite ile hizmet vermeye başlaması öngörülüyor. Deney ve kontrol süreçleri, sistemin işletme koşullarında güvenli ve sürdürülebilir şekilde çalışmasını sağlamaya yönelik olarak planlanıyor.

bölge için beklenen etkiler:

Aydın'da içme suyu ve tarımsal sulamaya yönelik tesis çalışmalarının sürdüğü dönemde hizmete alınacak bu yatırım, bölgedeki su arz güvenliğini artıracak ve yerleşimlerin uzun dönemli içme suyu ihtiyaçlarına yanıt verecek. Tam kapasite devreye girdiğinde, yerel yönetimlerin su yönetimi ve dağıtım planlarında daha öngörülebilir bir tablo oluşması bekleniyor.

AYDIN’IN NAZİLLİ, KUYUCAK VE BUHARKENT İLÇELERİNİN YILLIK 10,73 MİLYON METREKÜP İÇME SUYU...

AYDIN’IN NAZİLLİ, KUYUCAK VE BUHARKENT İLÇELERİNİN YILLIK 10,73 MİLYON METREKÜP İÇME SUYU İHTİYACINI KARŞILAYACAK OLAN ARITMA TESİSİNİN YAPIMI TAMAMLANIRKEN, TESİSTE PERFORMANS TESTLERİ BAŞLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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