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Ergan'da Siyervizyon kampı: gençler siyer ve kardeşlikle buluştu

Erzincan İl Müftülüğünün Siyervizyon Projesi kampında üniversite ve lise öğrencileri Ergan Dağı'nda siyer, sohbet ve etkinliklerle buluştu.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 09:35

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Ergan'da Siyervizyon kampı: gençler siyer ve kardeşlikle buluştu

Ergan Dağı kampıyla siyer eğitimine katkı sağlandı:

Erzincan İl Müftülüğünce yürütülen Siyervizyon Projesi kapsamında, üniversite ve lise öğrencileri Ergan Dağı'nda düzenlenen kamp programında bir araya geldi. Programa, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencileri ile lise öğrencileri katıldı; etkinlikler Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca desteklendi.

Program içeriği:

Kamp süresince gençlere, Hazreti Muhammed'in hayatını yakından tanıtmak ve onun örnek ahlakını benimsetmek amaçlandı. Etkinlikler kapsamında daha önce öğrencilere "Çağrı" filmi izletildi ve Diyanet İşleri Başkanlığının "Son Peygamber Hz. Muhammed (Siyer-i Nebî)" adlı kitabı hediye edildi. Kampta kitap okumaları devam ederken, kamp ateşi etrafında kısa film gösterimleri, müzik dinletileri ve çeşitli kültürel etkinlikler gerçekleştirildi.

Konaklama ve rehberli sohbetler:

Programın ardından erkek öğrenciler, vaiz ve manevi danışmanların rehberliğinde bungalov evlerde konakladı. Bu ortamda düzenlenen sohbetlerde Hazreti Muhammed'in örnek hayatı, güzel ahlak, kardeşlik ve sorumluluk bilinci gibi konular derinlemesine ele alındı; gençlerin birbirleriyle diyalog kurmaları ve deneyim paylaşımı teşvik edildi.

Programa Erzincan İl Müftüsü Selim Yazıcı, İl Müftü yardımcıları Semiha Keleş ve Medet Şahin ile vaizler, manevi danışmanlar ve Diyanet İşleri Başkanlığı eğitim uzmanları Fatih Bülbül ve Mahmud Kellerbağı da katılarak öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlikler, Siyervizyon Projesi Koordinatörü Semiha Keleş in koordinasyonunda yürütüldü.

Programın hedefi, gençlerin milli ve manevi değerlerle buluşmasını sağlamak, siyer bilgilerini pekiştirmek ve katılımcılar arasında kardeşlik bağlarını güçlendirmek olarak açıklandı. Kamp, öğrencilerin hem öğrenme hem de sosyal bağlarını kuvvetlendiren bir atmosfer sundu.

ERZİNCAN İL MÜFTÜLÜĞÜNCE YÜRÜTÜLEN SİYERVİZYON PROJESİ KAPSAMINDA ÜNİVERSİTE VE LİSE ÖĞRENCİLERİ...

ERZİNCAN İL MÜFTÜLÜĞÜNCE YÜRÜTÜLEN SİYERVİZYON PROJESİ KAPSAMINDA ÜNİVERSİTE VE LİSE ÖĞRENCİLERİ, ERGAN DAĞI'NDA DÜZENLENEN KAMP PROGRAMINDA BİR ARAYA GELDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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