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Afete hazırlık kolluk eğitiminde: Erzincan'da polis ve akademi personeline AFAD eğitimi

Erzincan'da AFAD eğitmenleri, Polis Akademisi ve İl Emniyet Müdürlüğü personeline afet farkındalığı ve yangın güvenliği konularında pratik bilgiler verdi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 09:25

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Afete hazırlık kolluk eğitiminde: Erzincan'da polis ve akademi personeline AFAD eğitimi

Afete hazırlık kolluk eğitiminde: Erzincan'da polis ve akademi personeline AFAD eğitimi

Erzincan'da düzenlenen eğitimlerde, AFAD Erzincan İl Müdürlüğü eğitmenleri Polis Akademisi ve İl Emniyet Müdürlüğü personeline afet farkındalığı ve yangın güvenliği konusunda bilgilendirme yaptı.

Eğitimin içeriği:

Eğitim programında katılımcılara afetlere karşı alınması gereken temel önlemler, yangın önleme ve müdahale esasları aktarıldı. Teorik bilgilerin yanı sıra görev başında uygulanabilecek güvenlik adımları ve risk azaltma yaklaşımlarına vurgu yapıldı.

Afet bilinci ve hazırlığın önemi:

Eğitimlerde, afet bilincinin artırılması ile yangınlara karşı hazırlıklı olunmasının önemi üzerinde duruldu. Bu tür kapasite geliştirme faaliyetlerinin kolluk kuvvetlerinin sahadaki müdahale etkinliğini güçlendirmeye ve toplumda risk farkındalığını artırmaya katkı sağladığı ifade edildi.

ERZİNCAN&#039;DA POLİS VE AKADEMİ PERSONELİNE AFET EĞİTİMİ VERİLDİ

ERZİNCAN'DA POLİS VE AKADEMİ PERSONELİNE AFET EĞİTİMİ VERİLDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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