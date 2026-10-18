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Mehmetçikten sınav hazırlığına yerinde destek

Şırnak'ta Mehmetçik, LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencileri kurs merkezlerinde ziyaret ederek ders programları, etütler ve motivasyon desteği sağladı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 11:11

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Mehmetçikten sınav hazırlığına yerinde destek

Mehmetçik kurs merkezlerinde inceleme:

Şırnak'ta yürütülen eğitim destek faaliyetleri kapsamında Şırnak 23. Jandarma Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Tunç, Şenoba 48. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Kürşad Cihan Erce ve Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt kurs merkezlerinde eğitim alan öğrencilerle bir araya geldi.

Heyet, Şenoba Üçtepe İlkokulu/Ortaokulu ile Taşdelen İlkokulu/Ortaokulunu ziyaret ederek Şenoba, Taşdelen, Gülyazı ve Yemişli bölgelerindeki eğitim faaliyetlerini yerinde inceledi ve program kapsamında yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Öğrencilerle birebir görüşmeler:

Heyet üyeleri, LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilerle sınıflarında buluştu; öğretmen ve okul idarecilerinden ders programları, etüt çalışmaları ve sınav hazırlık süreçleri hakkında bilgi aldı. Öğrencilerle yapılan sohbetlerde hedefler, gelecek planları ve sınav motivasyonu öne çıktı.

Yetkililer, sınav sürecinde motivasyonun ve düzenli çalışmanın önemine vurgu yaparak öğrencilere başarı dileklerini iletti ve çalışma önerilerinde bulundu.

Eğitim hedefleri ve iş birliği:

Mehmetçik Kurs Merkezleri kapsamında yürütülen destek faaliyetlerinin amacı, öğrencilerin sınavlara daha iyi hazırlanması, akademik gelişimlerinin desteklenmesi ve hedefledikleri okullara yerleşme imkanlarının artırılmasıdır. Bölgedeki çalışmaların gençlerin geleceğe daha güçlü hazırlanmasına katkı sunması hedefleniyor.

İl protokolü, askeri yetkililer ve eğitimcilerin iş birliğiyle sürdürülen faaliyetler, gençlerin eğitim yolculuğuna verilen desteğin önemini ortaya koyuyor.

ŞIRNAK’TA MEHMETÇİK KURS MERKEZLERİNDE LGS VE YKS SINAVLARINA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLER, İL PROTOKOLÜ...

ŞIRNAK’TA MEHMETÇİK KURS MERKEZLERİNDE LGS VE YKS SINAVLARINA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLER, İL PROTOKOLÜ VE ASKERİ ERKÂN TARAFINDAN ZİYARET EDİLDİ. ŞENOBA, TAŞDELEN, GÜLYAZI VE YEMİŞLİ BÖLGELERİNDEKİ EĞİTİM FAALİYETLERİNİN İNCELENDİĞİ ZİYARETTE, ÖĞRENCİLERİN HEDEFLERİNE ULAŞMALARI İÇİN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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