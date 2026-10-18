Canik'te çocuklara özel kütüphane alanı öğrenmeyi oyunla buluşturuyor

kütüphane çocukları oyunla öğrenmeye davet ediyor:

Canik Belediyesi Halk Kütüphanesi ve Etüt Merkezi, çocuklara yönelik tasarlanmış bölümüyle eğitim ve sosyal gelişimi bir araya getiriyor. Tefrişatı Canik Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (CAMEK) tarafından yapılan merkezde zengin kitap çeşitliliği, okuma salonları ve etüt alanları bulunuyor. Bölüm, küçük yaştaki ziyaretçilerin rahatça zaman geçirebileceği şekilde dizayn edilmiş mobilya ve düzenlemelerle dikkat çekiyor.

Çocuk bölümünde kitap raflarının yanı sıra akıl ve zekâ oyunları alanları yer alıyor; bu alanlar, öğrencilerin etkinlikler eşliğinde problem çözme ve özgüven kazanmasına katkı sağlıyor. Hem bireysel hem grup çalışmasına uygun düzenlemeler sayesinde farklı öğrenme biçimlerine cevap veriliyor.

etkinlikler ve okuma kültürüne yönelik çalışmalar:

Merkezde düzenlenen programlar arasında okuma kültürü oluşturmayı hedefleyen atölyeler, etkili okuma teknikleri ve eğitici etkinlikler bulunuyor. Öğrenciler, oyun ve aktivite temelli uygulamalarla öğrenirken okuma alışkanlığını pekiştiriyor; bunun yanı sıra etüt salonları yoğun ilgi görüyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, merkezin gençler ve çocuklar başta olmak üzere her yaştan hemşehrinin buluşma noktası olduğunu vurguluyor: "Canik Belediyesi Halk Kütüphanesi ve Etüt Merkezimiz gençlerimiz ve çocuklarımız başta olmak üzere her yaştan hemşehrimizin durak noktası olmaya devam ediyor." Başkan Sandıkçı, eğitim alanındaki çalışmaların kesintisiz sürdürüldüğünü ve yeni projelerle destekleneceğini belirtiyor.

sınav hazırlığı ve ücretsiz destekler:

Merkez, YKS ve LGS'ye hazırlanan öğrencilere yönelik destek programlarıyla da öne çıkıyor. Ücretsiz sınav simülasyonları ve sınav ücreti desteği sağlayarak öğrencilerin hazırlık sürecini destekleyen uygulamalar gerçekleştiriliyor. Ayrıca kütüphane, haftanın her günü hizmet vererek gençlerin ve çocukların düzenli erişimine açık tutuluyor.

Canik Belediyesi, "Eğitim Dostu Belediye" anlayışıyla kütüphane ve etüt merkezine yeni etkinlikler eklemeyi ve öğrencilerin eğitim yolculuğunda yanında olmayı sürdüreceklerini ifade ediyor. Merkez, hem akademik destek hem de okuma alışkanlığının geliştiği sosyal bir ortam sunuyor.

SAMSUN’UN CANİK BELEDİYESİ HALK KÜTÜPHANESİ VE ETÜT MERKEZİ'NİN ÇOCUK BÖLÜMÜ, ÖĞRENCİLERİN EĞLENİRKEN ÖĞRENDİĞİ ANLARA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR.