Ceyhan'da denetimli serbestlik yükümlülerine 'kendini bilmek' eğitimiyle farkındalık sağlandı

Ceyhan'da 'Kendini Bilmek' eğitimi gerçekleştirildi

Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğü kapsamında izleme altında bulunan yükümlülere yönelik bir eğitim programı düzenlendi. Eğitim, Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Ceyhan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki bir uzman tarafından Modüler Aile Eğitim Programı çerçevesinde yürütüldü.

eğitimin kapsamı ve uygulama biçimi:

Eğitim açık oturum formatında gerçekleştirildi ve programda öncelikli olarak Kendini Bilmek konusu ele alındı. Oturumda katılımcılara kişisel farkındalık, duygu ve davranışların tanınması ile sağlıklı iletişim becerileri hakkında bilgilendirme yapıldı. Uzman yönlendirmesiyle gerçekleştirilen etkinliklerde katılımcıların kendi deneyimlerini paylaşmaları teşvik edildi.

amaçlanan kazanımlar ve toplumsal hedefler:

Programın hedefi, yükümlülerin öz farkındalığını artırarak günlük yaşam ve toplumsal ilişkilerde daha sağlıklı kararlar almalarını desteklemek olarak açıklandı. Bu yaklaşım ile bireylerin sorumluluk bilincinin güçlendirilmesi, yeniden uyum süreçlerinin kolaylaştırılması ve olası risk davranışlarının azaltılması amaçlandı. Eğitim, müdürlük ile sosyal hizmet birimleri arasındaki işbirliğinin bir parçası olarak planlandı ve katılımcı odaklı yöntemlerle uygulandı.

Modüler Aile Eğitim Programı kapsamında yürütülen bu tür oturumların, yükümlülerin sosyalleşme ve rehabilitasyon süreçlerine katkı sağlaması beklendiği belirtildi.

ADANA’DA DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN FAYDALANAN YÜKÜMLÜLÜLERE YÖNELİK EĞİTİM DÜZENLENDİ.