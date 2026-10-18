Küçük ellerin büyük başlangıcı: Köyceğiz'de bed-i besmele coşkusu

Köyceğiz'de bed-i besmele töreni:

Köyceğiz İlçe Müftülüğü'ne bağlı Beyobası ve Pınar Mahallesi 4-6 Yaş Kur'an Kurslarında eğitim gören öğrenciler için düzenlenen Bed-i Besmele programı, miniklerin Kur'an-ı Kerim eğitimine ilk adımlarını atmalarının coşkuyla karşılandığı bir etkinlik olarak gerçekleşti.

Programın önemi:

Köyceğiz İlçe Müftüsü Hüseyin Sözen programda, çocukların küçük yaşlardan itibaren dini ve ahlaki değerlerle yetişmelerinin önemine vurgu yaptı. Sözen, bu tür başlangıçların hem öğrenme sürecini kolaylaştırdığını hem de aile-çocuk iletişimini güçlendirdiğini belirtti.

Katılımcılar ve kapanış:

Programa Köyceğiz Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Abdullah Gümüş, Pınar Mahallesi Muhtarı Ömer Ali Kanat, cami görevlileri ile öğrencilerin velileri katıldı. Etkinlik, miniklerin ve ailelerinin yaşadığı heyecanın paylaşıldığı, anlamlı ve unutulmaz bir hatıra olarak sona erdi.

KÖYCEĞİZ’DE KUR’AN-I KERİM EĞİTİMİNE İLK ADIM HEYECANI YAŞANDI