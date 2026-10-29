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Süleyman Demirel Ortaokulu'nda öğrencilerden cumhuriyet coşkusu 103. yılda birlik mesajı

Zonguldak Ereğli'deki Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Ortaokulu'nda öğrenciler, yürüyüş ve oratoryo gösterileriyle Cumhuriyet'in 103. yılını duygulu ve coşkulu bir törenle kutladı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 14:27

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Süleyman Demirel Ortaokulu'nda öğrencilerden cumhuriyet coşkusu 103. yılda birlik mesajı

Kutlama programı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi Süleymanbeyler köyündeki Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Ortaokulu'nda, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü nedeniyle bir kutlama programı düzenlendi. Etkinlik, okulun öğrencileri ve öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleşti.

Programdaki etkinlikler:

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı 7. sınıf öğrencisi Sahra Günaydın yaptı. Konuşmanın ardından öğrenciler, Cumhuriyet temalı bir yürüyüş düzenleyerek törene katılanlara görsel bir sunum yaptı.

Etkinlikler, öğrencilerin hazırladığı oratoryo gösterisi ile devam etti ve program boyunca Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusu hissedildi.

Duygusal anlar ve katılım:

Kutlamada öğrencilerin sahnelediği gösteriler izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı; öğretmen ve öğrenciler arasındaki iş birliği, törene katılanların takdirini topladı. Gün, birlik ve beraberlik temalarıyla sona erdi.

SÜLEYMAN DEMİREL ORTAOKULU’NDA CUMHURİYET’İN 103. YILI COŞKUYLA KUTLANDI

SÜLEYMAN DEMİREL ORTAOKULU’NDA CUMHURİYET’İN 103. YILI COŞKUYLA KUTLANDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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