Sancaktepe pazarında tezgâh tartışması ölümle sonuçlandı: 1 ölü, 3 gözaltı

Olayın gelişimi:

İstanbul Sancaktepe'de, 28 Ekim tarihinde Yenidoğan Mahallesi'ndeki halk pazarında esnaf arasında kiralanan tezgâh yerinin büyüklüğü nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede alevlendi. Emniyetin yaptığı incelemelere göre kavgaya dönüşen olayda toplam 6 kişi kesici aletle yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Hastanede müdahalelere rağmen F.Ö. (31) yaşamını yitirdi.

Şüphelilerin tespiti ve gözaltılar:

Soruşturma sonucunda bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin H.H. (38) olduğu tespit edildi. Olay sırasında yanında bulunan N.Ü. (43) ile birlikte H.H. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen M.H. (47) isimli şahıs da emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

Adli süreç ve işlemler:

Yakalanan M.H. ile ilgili dosya adli makamlarca ikmalen gönderilmek üzere serbest bırakıldı. Diğer iki şüpheli H.H. ve N.Ü. ise "Kasten Yaralama" ve "Kasten Öldürme" suçlarından adli makamlara sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili soruşturmayı sürdürmektedir.

Sancaktepe'de pazar yerinde esnaflar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti: 3 şüpheli yakalandı