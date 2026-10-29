Mamak'ta çöken istinat duvarı binanın temelindeki estetik ve güvenlik sorunlarını açığa çıkardı

Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu istinat duvarı yıkıldı ve çevre güvenliği nedeniyle boşaltılan 17 katlı apartmanın temelinin bir bölümü açığa çıktı. Olay yerine yönelik yapılan ilk müdahaleler ve kontrol çalışmaları devam ediyor.

güvenlik ve müdahale:

Duvarın çökmesi sonrası, ekipler çevrede güvenlik önlemleri aldı ve bölgeye iş makineleri sevk edilerek kontrollü kazı çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmanın amacı öncelikle çevre güvenliğini sağlamak; ardından zeminin yeniden düzenlenmesi ve güçlendirilmesi için gerekli hazırlıklar yapılacak. Yetkililer, temel hattının korunması ve olası yeni kaymaların önlenmesi için alanda tedbirlerin sürdürüleceğini belirtiyor.

şehir estetiği ve görünüm:

Açığa çıkan temel bölümü, binanın çevresinde estetik açıdan olumsuz bir etki oluşturdu. Ortaya çıkan görüntü, yapının şehir siluetine ve sokak görünümüne uygun olmayan hallerini gözler önüne seriyor. Uzun vadede yapılacak kazık ve sağlamlaştırma işlemlerinin hem yapısal güvenliği hem de dış görünümü iyileştirmesi hedefleniyor.

Yetkililer çalışmaları tamamladıktan sonra zeminin kazıklarla sağlamlaştırılması planlandığını ve uygulanacak müdahalelerin binanın güvenliği ile kentsel görünümü dikkate alarak yürütüleceğini aktarıyor. Bölgedeki güvenlik çalışmalarının süreceği, vatandaşların da tedbirli olmaya devam etmesi gerektiği vurgulanıyor.

ANKARA’NIN MAMAK İLÇESİNDE YER ALAN BİR APARTMANIN TOPRAK KAYMASI NEDENİYLE İSTİNAT DUVARI YIKILDI. DUVARIN YIKILMASIYLA BİRLİKTE BİNA TEMELİNİN BİR KISMI ORTAYA ÇIKTI. OLUŞAN GÖRÜNTÜ İSE APARTMANIN ŞEHİR ESTETİĞİNDEN UZAK HALİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ.