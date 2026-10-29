Dolar 49,8324 +0,06%
Euro 55,6707 +0,17%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.472,20 -0,29%
EUR/USD 1,1151 -0,06%
Brent Petrol 110,17 -1,32%
--°

Mamak'ta çöken istinat duvarı binanın temelindeki estetik ve güvenlik sorunlarını açığa çıkardı

Ankara Mamak'ta istinat duvarının çökmesiyle boşaltılan 17 katlı apartmanın temelinin bir kısmı ortaya çıktı; kazı ve sağlamlaştırma çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 14:24

GÜNCELLEME: 29 Ekim 2026 - 14:29

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Mamak'ta çöken istinat duvarı binanın temelindeki estetik ve güvenlik sorunlarını açığa çıkardı

Mamak'ta çöken istinat duvarı binanın temelindeki estetik ve güvenlik sorunlarını açığa çıkardı

Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu istinat duvarı yıkıldı ve çevre güvenliği nedeniyle boşaltılan 17 katlı apartmanın temelinin bir bölümü açığa çıktı. Olay yerine yönelik yapılan ilk müdahaleler ve kontrol çalışmaları devam ediyor.

güvenlik ve müdahale:

Duvarın çökmesi sonrası, ekipler çevrede güvenlik önlemleri aldı ve bölgeye iş makineleri sevk edilerek kontrollü kazı çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmanın amacı öncelikle çevre güvenliğini sağlamak; ardından zeminin yeniden düzenlenmesi ve güçlendirilmesi için gerekli hazırlıklar yapılacak. Yetkililer, temel hattının korunması ve olası yeni kaymaların önlenmesi için alanda tedbirlerin sürdürüleceğini belirtiyor.

şehir estetiği ve görünüm:

Açığa çıkan temel bölümü, binanın çevresinde estetik açıdan olumsuz bir etki oluşturdu. Ortaya çıkan görüntü, yapının şehir siluetine ve sokak görünümüne uygun olmayan hallerini gözler önüne seriyor. Uzun vadede yapılacak kazık ve sağlamlaştırma işlemlerinin hem yapısal güvenliği hem de dış görünümü iyileştirmesi hedefleniyor.

Yetkililer çalışmaları tamamladıktan sonra zeminin kazıklarla sağlamlaştırılması planlandığını ve uygulanacak müdahalelerin binanın güvenliği ile kentsel görünümü dikkate alarak yürütüleceğini aktarıyor. Bölgedeki güvenlik çalışmalarının süreceği, vatandaşların da tedbirli olmaya devam etmesi gerektiği vurgulanıyor.

ANKARA’NIN MAMAK İLÇESİNDE YER ALAN BİR APARTMANIN TOPRAK KAYMASI NEDENİYLE İSTİNAT DUVARI...

ANKARA’NIN MAMAK İLÇESİNDE YER ALAN BİR APARTMANIN TOPRAK KAYMASI NEDENİYLE İSTİNAT DUVARI YIKILDI. DUVARIN YIKILMASIYLA BİRLİKTE BİNA TEMELİNİN BİR KISMI ORTAYA ÇIKTI. OLUŞAN GÖRÜNTÜ İSE APARTMANIN ŞEHİR ESTETİĞİNDEN UZAK HALİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bahçelievler'de 3. kattan düşen işçi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne k...
images

Karadeniz Ereğli'de şüpheli ölümün ardından adliyede bir tutuklama
images

Efeler'de aydınlatma direğine çarpan otomobilde iki kişi yaralandı
images

Karaman'da Yunuskent kavşağında çarpışma: bir yolcu yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Osmaneli'nde 103. yıl coşkusu spor salonunda yaşandı

Koruma altındaki çocuklara yönelik futbol etkinliği Şırnak'ta moral verdi

Melki bereketi erkenden başladı: Tavşanlılılar Orhaneli dağlarında sezona girdi

Bahçelievler'de 3. kattan düşen işçi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat

Antalya'da kurulacak masalar barışçıl diplomasiyle iklim eylemine yön verecek