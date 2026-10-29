Koçarlı'da taşan derede mahsur kalan araçtaki iki kişi traktörle kurtarıldı

Olayın gelişimi

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde dün saat 17.00 civarında etkili olan sağanak, Sarıçay Deresi'nin su seviyesinin aniden yükselmesine neden oldu. Bu sırada yoldan karşıya geçmeye çalışan ve sürücülüğünü Barış G.'nin yaptığı otomobil, debisi artan sel sularına kapılarak hareket edemez hale geldi.

kurtarma çalışması:

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yönlendirmesi ve çevredeki vatandaşların desteğiyle, bölgedeki bir traktör kullanılarak araçta bulunan sürücü Barış G. ile yolcu Sinan Y. araçtan çıkarıldı. Müdahale sırasında zamanın belirleyici olduğu, traktörün işbirliğiyle hızlı bir tahliye gerçekleştirildiği bildirildi.

durum ve değerlendirme:

Kurtarılan iki kişinin sağlık kontrolünden geçirildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi. Olay, aşırı yağışlar sırasında dere yataklarının hızla dolabileceğini ve yollardan geçiş yapılırken oluşabilecek riskleri bir kez daha gösterdi.

AYDIN’IN KOÇARLI İLÇESİNDE, SAĞANAK YAĞIŞLA BİRLİKTE SARIÇAY DERESİ’NİN TAŞMASI SONUCU YOLDAN GEÇMEYE ÇALIŞAN OTOMOBİL SEL SULARI ARASINDA KALIRKEN, ARAÇTA BULUNAN 2 KİŞİ SON ANDA KURTARILDI