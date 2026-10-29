Kangal kaymakamlığı engelli öğrencinin okul yolunu güvence altına aldı

Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Kavak köyü Delihacılı mezrasında yaşayan 2. sınıf öğrencisi Mustafa Türkyılmaz, okula ulaşmak için uzun süre babası Servet Türkyılmaz'ın sırtında bir dereyi geçmek zorunda kaldı. Ailenin yaşadığı güçlük, İhlas Haber Ajansı tarafından gündeme taşındı ve konunun kamu kurumlarının dikkatine sunulmasının ardından yerel yetkililer harekete geçti.

Kaymakamlığın açıklaması:

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, öğrencinin eğitimine güvenli ve sorunsuz devam edebilmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi. Açıklamada, mevcut durumun değerlendirildiği ve çözüm için ilgili kurumlarla koordinasyon sağlandığı ifade edildi.

Alınan önlemler:

Açıklamaya göre, ailenin tercih etmediği 5 kilometrelik resmi yolun iyileştirilmesi çalışmasına başlandı. Ayrıca, öğrencinin taşımalı eğitim hattından belli bir noktada alınması yerine, doğrudan ikamet ettiği yerden alınarak okula ulaştırılması yönünde talimat verildi. Bu düzenlemeyle Mustafa'nın her gün babasının sırtında dereyi geçmesine gerek kalmayacağı vurgulandı.

Yerel yönetim yetkilileri, yol iyileştirme ve taşıma düzenlemelerinin titizlikle sürdürülmekte olduğunu belirtti. Aile ve okul arasındaki koordinasyonun devam ettiği, öğrencinin eğitimine kesintisiz erişiminin sağlanmasının öncelik olduğu kaydedildi.

SİVAS’TA DÜN GÜNDEME GELEN VE BABASININ SIRTINDA OKUL SERVİSİNE TAŞINAN ÇOCUK İÇİN KAYMAKAMLIK HAREKETE GEÇTİ. GENİŞ YANKI UYANDIRAN GÖRÜNTÜLER SONRASI ÖĞRENCİNİN İKAMETİNDEN ALINMASI TALİMATI VERİLDİ. (ARŞİV)