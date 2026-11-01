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Bolu Dağı viyadüklerinde üç araçlı zincirleme kaza: iki yaralı

İstanbul istikametinde Anadolu Otoyolu Bolu Dağı viyadüklerinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada iki kişi yaralandı; ekipler müdahale etti.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 19:40

GÜNCELLEME: 01 Kasım 2026 - 19:47

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bolu Dağı viyadüklerinde üç araçlı zincirleme kaza: iki yaralı

kazanın oluşu:

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı viyadükleri mevkiinde, İstanbul istikametinde seyreden üç aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olayda, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 ZY 0066 ve 34 EFM 423 plakalı otomobiller ile 34 PFS 667 plakalı cip çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, yaralanan kişilere olay yerinde müdahale etti.

yaralananlar ve müdahale:

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavi süreci hakkında kurumdan henüz ek bilgi paylaşılmadı.

trafik akışı ve temizleme çalışmaları:

Kaza nedeniyle otoyolda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Karayolları ekiplerinin ve ilgili birimlerin çalışması sonucu kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı ve trafik akışı normale döndü. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

ANADOLU OTOYOLU’NUN BOLU DAĞI VİYADÜKLERİ MEVKİİNDE 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA...

ANADOLU OTOYOLU’NUN BOLU DAĞI VİYADÜKLERİ MEVKİİNDE 3 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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