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Bolu Dağı'nda yoğun sis ve yağış ulaşımı olumsuz etkiliyor

Bolu Dağı geçişinde yoğun sis ve yağış görüş mesafesini yer yer 30 metreye kadar düşürüyor; sürücüler yavaşlamalı, takip mesafesini korumalı ve dikkatli olmalı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 10:39

GÜNCELLEME: 30 Ekim 2026 - 10:41

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EDİTÖR: Aslı Han

Bolu Dağı'nda yoğun sis ve yağış ulaşımı olumsuz etkiliyor

Bolu Dağı'nda yoğun sis ve yağış ulaşımı olumsuz etkiliyor

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan Bolu Dağı'nda etkili olan yoğun sis ve yağış, sürücülere zorlu anlar yaşatıyor. Özellikle yüksek kesimlerde sisin yoğunlaşmasıyla görüş mesafesi önemli ölçüde azalıyor.

görüş ve yol koşulları:

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşüyor, bu durum trafikte ilerlemeyi güçleştiriyor. Aynı zamanda yağış, yol zemininin kayganlaşmasına neden olarak riskleri artırıyor ve ani frenlemeler ile kaymalara zemin hazırlıyor.

trafik önlemleri ve denetimler:

Yetkililer ve uzmanlar, güzergâhı kullanan sürücülerin hızlarını düşürmelerini, takip mesafelerini korumalarını ve trafik işaretlerine azami özen göstermelerini tavsiye ediyor. Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri bölgede sık sık devriye atarak yol güvenliğini kontrol ediyor.

Bölgede sis ve yağışın ulaşım üzerindeki olumsuz etkisi devam ediyor; sürücülerin dikkatli olması ve gerekli önlemleri alması hayati önem taşıyor.

TÜRKİYE&#039;NİN EN ÖNEMLİ GEÇİŞ GÜZERGAHI BOLU DAĞI GEÇİŞİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN SİS VE YAĞIŞ...

TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ GEÇİŞ GÜZERGAHI BOLU DAĞI GEÇİŞİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN SİS VE YAĞIŞ, SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATIYOR. SİS NEDENİYLE GÖRÜŞ MESAFESİ YER YER 30 METREYE KADAR DÜŞÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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