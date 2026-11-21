bütçe görüşmeleri ve karar:

Bolu İl Genel Meclisinin kasım ayı oturumlarında ele alınan 2027 yılı bütçesi, yapılan müzakerelerin ardından İl Genel Meclisi üyelerinin onayıyla kabul edildi. Yeni bütçe tutarı 2 milyar 323 milyon 327 bin 774 lira olarak belirlendi ve resmi açıklamada bu kaynağın öncelikle il genelindeki hizmetlerin güçlendirilmesinde kullanılacağı belirtildi.

kararın arka planı ve süreç:

15’inci oturumda görüşülen bütçe, meclisteki değerlendirmeler sonucu kabul edildi. İl Özel İdaresinin açıklamasında, bütçe kapasitesinin her yıl kademeli olarak artırıldığı vurgulandı. Kurumun yıllara göre bütçeleri de paylaşılarak, bir trend olarak artışın sürdüğü ifade edildi: 2024 yılında 505 milyon, 2025 yılında 1 milyar 16 milyon, 2026 yılında ise 1 milyar 845 milyon lira olarak gerçekleşen bütçe rakamları, 2027 ile birlikte yeni bir seviyeye taşındı.

yatırım öncelikleri ve uygulama alanları:

Açıklamada, yeni bütçeyle il genelindeki 486 köyün ihtiyaçlarının karşılanmasının, kırsal kalkınmanın desteklenmesinin ve vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunulmasının hedeflendiği kaydedildi. Ulaşımdan içme suyuna, altyapıdan eğitime, kırsal kalkınmadan sosyal hizmetlere kadar çeşitli alanlarda projelerin hayata geçirileceği belirtildi.

İl Özel İdaresi, kabul edilen bütçenin uygulanmasıyla köylerin ihtiyaçlarına çözüm üretilmeye ve Bolu’nun farklı noktalarına hizmet götürülmeye devam edileceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, bütçenin Bolu ve vatandaşlar için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

BOLU İL ÖZEL İDARESİNİN 2027 YILI BÜTÇESİ, İL GENEL MECLİSİNİN KASIM AYI BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN 15’İNCİ OTURUMDA YAPILAN MÜZAKERELERİN ARDINDAN 2 MİLYAR 323 MİLYON 327 BİN 774 LİRA OLARAK KABUL EDİLDİ.