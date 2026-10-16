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Teşekkür ziyaretinde üretim başladı: Lila Kağıt'ın Erzurum yatırımında yeni aşama

Orhan Öğücü, ETSO Başkanı Saim Özakalın'ı ziyaret ederek Erzurum'daki Lila Kağıt fabrikasının ilk ünitelerinin üretime geçtiğini ve destek için teşekkür etti.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 16:27

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Teşekkür ziyaretinde üretim başladı: Lila Kağıt'ın Erzurum yatırımında yeni aşama

lila kağıt'tan ziyaret ve teşekkür:

Lila Kağıt Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Öğücü, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede Erzurum'da yapımı süren fabrika yatırımı ve üretim süreçleri ele alındı; Öğücü, ETSO'nun sağladığı kolaylıklar ve desteklerden ötürü teşekkürlerini iletti.

fabrikanın güncel durumu:

Öğücü, tesisin ilk ünitelerinin kısa bir süre içinde faaliyete geçtiğini belirterek, önümüzdeki yıl fabrikanın tüm aşamalarıyla tamamlanacağını aktardı. Ziyarette yatırımın ilerleme takvimi ve üretim süreçlerinin işleyişine ilişkin bilgi paylaşımı yapıldı.

etso'nun rolü ve beklentiler:

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Saim Özakalın, şehrin üretim altyapısına değer katan yatırımların önemine vurgu yaptı. Özakalın, tesisin Erzurum'un sanayi kapasitesini ve nitelikli istihdamını artıracağına işaret ederek, "Yatırımcıları desteklemeye devam edeceğiz" mesajını verdi.

LİLA KAĞIT YÖNETİM KURULU BAŞKANI ORHAN ÖĞÜCÜ, TOBB YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE ETSO YÖNETİM KURULU...

LİLA KAĞIT YÖNETİM KURULU BAŞKANI ORHAN ÖĞÜCÜ, TOBB YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE ETSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI SAİM ÖZAKALIN’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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