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Bolu'da ailenin hızlı müdahalesi can kurtardı

Bolu'da yakınlarına yaşamına son vereceğini söyleyen M.G., evinde asılı bulundu; yakınlarının müdahalesi ve 112 ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 15:52

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bolu'da ailenin hızlı müdahalesi can kurtardı

Bolu'da gece saatlerinde yaşanan olayda zamanında müdahale hayat kurtardı

Bolu'da yakınlarıyla telefonda tartıştıktan sonra yaşamına son vereceğini söyleyen M.G., kent merkezindeki evinde asılı halde bulundu. Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Nergiz Sokak'ta meydana geldi.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, telefonda tartışan M.G. konuşmanın ardından telefonu kapattı. Kendisine ulaşılamayan yakınları vakit kaybetmeden ikametine gitti. Anahtarla içeri giren yakınları, mutfakta doğalgaz borusuna asılı durumda olan M.G.'yi buldu. Yakınlarının ipi çözerek müdahale etmesi üzerine durum derhal yetkililere bildirildi.

sağlık ekipleri ve hastane sevki:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri ile polis olay yerine ulaştı. Sağlık çalışanları olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve M.G. ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgiye göre M.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, yakınların hızlı ve koordineli müdahalesinin kritik rol oynadığını vurguladı ve durumun adli ve idari yönleriyle soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

BOLU’DA YAKINLARINA YAŞAMINA SON VERECEĞİNİ SÖYLEDİKTEN SONRA EVİNE GİDEN M.G., YAKINLARI...

BOLU’DA YAKINLARINA YAŞAMINA SON VERECEĞİNİ SÖYLEDİKTEN SONRA EVİNE GİDEN M.G., YAKINLARI TARAFINDAN MUTFAKTAKİ DOĞALGAZ BORUSUNA ASILI HALDE BULUNDU. YAKINLARININ MÜDAHALESİYLE KURTARILAN M.G., HASTANEYE KALDIRILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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