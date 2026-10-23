Dolar 49,7001 -0,04%
Euro 55,7279 -0,05%
Bist 10.923,82 -2,64%
Altın Gram 6.457,73 -0,47%
EUR/USD 1,1201 -0,19%
Brent Petrol 109,50 +0,77%
--°

Esendere gümrük kapısında iki ayrı yöntemle 1 kilo 513 gram metamfetamin ele geçirildi

Esendere Gümrük Kapısı'nda iki ayrı operasyonda toplam 1 kilo 513 gram metamfetamin ele geçirildi; biri tutuklandı, diğeri gözaltında.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 11:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Esendere gümrük kapısında iki ayrı yöntemle 1 kilo 513 gram metamfetamin ele geçirildi

Esendere gümrüğünde iki operasyonda uyuşturucu yakalandı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısında yapılan kontrollerde, iki ayrı çalışmada toplam 1 kilo 513 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonları Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri yürüttü.

İlk operasyonda mide ve bağırsakta taşınan kapsüller:

İran’dan Türkiye’ye giriş yapan bir şüphelinin mide ve bağırsaklarında tespit edilen 58 kapsül incelendi. Yapılan değerlendirmede kapsüllerde toplam 530 gram metamfetamin bulundu. Şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı ve çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer operasyonda valiz astarına gizlenmiş madde:

Aynı gümrük kapısında gerçekleştirilen diğer çalışmada ise İran uyruklu bir kişinin valizinin astarına gizlenmiş, havluya emdirilmiş olduğu değerlendirilen uyuşturucu tespit edildi. Ele geçirilen maddenin brüt ağırlığı 983 gram olarak kaydedildi. Piyasa değerinin 3 milyon 686 bin 250 TL olduğu bildirilen olayda şüpheli gözaltına alındı.

Toplamda 1 kilo 513 gram metamfetamin ele geçirilirken, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın sürdüğü ve Esendere Gümrük Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDEKİ ESENDERE GÜMRÜK KAPISI’NDA DÜZENLENEN İKİ AYRI OPERASYONDA...

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDEKİ ESENDERE GÜMRÜK KAPISI’NDA DÜZENLENEN İKİ AYRI OPERASYONDA, TOPLAM 1 KİLO 513 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gelik'te grizu patlaması: iki işçi yaşamını yitirdi, beş işçi yaralandı
images

Çarşamba'da oyun masasına baskın: 6 kişiye 69 bin 624 lira ceza
images

Zonguldak Gelik'te grizu faciası: iki işçi hayatını kaybetti, beş yaralı
images

Zonguldak'ta maden ocağındaki patlama ihbarına ekip yönlendirmesi yapıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Zemin çökmesi rögar taşmasına bağlandı, 40 kişi tahliye edildi

Kepez'te dayanışma örneği: yatağa bağımlı Ayşe teyzenin evi yeni bir hayata kavuştu

Gelik'te grizu patlaması: iki işçi yaşamını yitirdi, beş işçi yaralandı

kombi bakımıyla faturada yüzde 30’a varan tasarruf mümkün

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Bitez'te yoğun ilgi: Bodrum FK ve Daha 17 oyuncuları hayranlarıyla buluştu

Birlikte ezgiler: kız yurdunda Türk sanat müziği akşamı