Esendere gümrük kapısında iki ayrı yöntemle 1 kilo 513 gram metamfetamin ele geçirildi

Esendere gümrüğünde iki operasyonda uyuşturucu yakalandı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısında yapılan kontrollerde, iki ayrı çalışmada toplam 1 kilo 513 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonları Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri yürüttü.

İlk operasyonda mide ve bağırsakta taşınan kapsüller:

İran’dan Türkiye’ye giriş yapan bir şüphelinin mide ve bağırsaklarında tespit edilen 58 kapsül incelendi. Yapılan değerlendirmede kapsüllerde toplam 530 gram metamfetamin bulundu. Şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı ve çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer operasyonda valiz astarına gizlenmiş madde:

Aynı gümrük kapısında gerçekleştirilen diğer çalışmada ise İran uyruklu bir kişinin valizinin astarına gizlenmiş, havluya emdirilmiş olduğu değerlendirilen uyuşturucu tespit edildi. Ele geçirilen maddenin brüt ağırlığı 983 gram olarak kaydedildi. Piyasa değerinin 3 milyon 686 bin 250 TL olduğu bildirilen olayda şüpheli gözaltına alındı.

Toplamda 1 kilo 513 gram metamfetamin ele geçirilirken, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın sürdüğü ve Esendere Gümrük Kapısı'nda kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDEKİ ESENDERE GÜMRÜK KAPISI’NDA DÜZENLENEN İKİ AYRI OPERASYONDA, TOPLAM 1 KİLO 513 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ.