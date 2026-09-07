Bolu'da ikinci celse başladı: Tanju Özcan SEGBİS ile duruşmada

davanın ikinci duruşması başladı:

Bolu'da, aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da bulunduğu 19 sanıklı davanın ikinci duruşması Bolu Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanıklar hakkında rüşvet, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık gibi suçlamalar yer alıyor; Özcan için en fazla 263 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Duruşmaya, tutuklu sanık Tanju Özcan bulunduğu ceza infaz kurumundan SEGBİS aracılığıyla bağlanarak katıldı.

davanın içeriği ve önceki celse kararları:

Dosyada, ayrıca "icbar suretiyle irtikap", "irtikaba teşebbüs" ve 5072 Sayılı Vakıf ve Dernekler Kanunu’na muhalefet iddiaları da yer alıyor. İlk duruşma beş gün sürdü; sanık savunmaları ve tanık ifadeleri alındıktan sonra mahkeme heyeti ara kararlar verdi. Bu kararlar kapsamında CHP’li Belediye Meclis Üyesi Cihan Tutal ile Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan hakkında adli kontrol koşulu ile tahliye kararı verildi, yargılanan isimlerden Leyla Beykoz'un ev hapsi tedbiri kaldırıldı.

Öte yandan ara kararda davanın kilit isimleri arasında gösterilen Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız ile Bolu Pazarcılar ve Manavlar Esnaf Odası ile Bolu Köroğlu Kredi, Esnaf ve Kefalet Odası Başkanı Mustafa Altındal'ın tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

bugünkü duruşmada beklenenler:

Bugünkü duruşma saat 09.00'da başladı. Mahkeme heyetinin duruşmada yeni tanıkları dinlemesi, alınan ifadeler doğrultusunda dosyayı yeniden değerlendirmesi ve sanıkların mevcut tutukluluk durumlarına ilişkin kararları gözden geçirmesi bekleniyor. Özcan ve diğer tutuklu sanıkların savunma ve beyanları ile tanık anlatımları, heyetin sonraki ara kararlarını şekillendirecek temel unsurlar olacak.

Duruşma sürecinin ilerleyen aşamalarında, mahkemenin ek delil talepleri veya ek bilirkişi raporları isteme olasılığı da gündeme gelebilir; bu durumda duruşma periyotları ve ara kararların kapsamı yeniden netleşecek. Mahkeme işlemleri tamamlandıkça tarafların durumu ve olası kararlar resmi tutanaklarda yer alacak.

BOLU'DA "RÜŞVET", "İRTİKAP" VE "NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK" SUÇLAMALARIYLA YARGILANAN, GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN BOLU BELEDİYE BAŞKANI TANJU ÖZCAN'IN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 19 SANIKLI DAVANIN İKİNCİ DURUŞMASI BAŞLADI.