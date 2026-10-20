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Bolu'da irtikap davasında savunmalar üçüncü duruşmanın ikinci gününde sürdü

Bolu'da üçüncü duruşmanın ikinci günü yapıldı; 4'ü tutuklu 19 sanığın yargılandığı davada sanıklar, savunmalarını savcının mütalaasına karşı sürdürüyor.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 09:52

GÜNCELLEME: 20 Ekim 2026 - 09:55

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bolu'da irtikap davasında savunmalar üçüncü duruşmanın ikinci gününde sürdü

duruşmanın ikinci günü salon değişikliğiyle başladı

Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen irtikap davasının üçüncü duruşmasının ikinci günü, geniş katılım nedeniyle Bolu Sosyal Bilimler Lisesi spor salonunda oluşturulan özel salonda başladı. Davada, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan ile birlikte toplam 4'ü tutuklu 19 sanık yargılanıyor.

katılım ve SEGBİS düzenlemeleri:

Mahkeme heyeti, Tanju Özcan'ın duruşma salonunda fiziken bulunma talebini reddetti. Özcan ile tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, bulundukları cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılıyor. Diğer tutuklu sanıklar Ali Sarıyıldız ve Mustafa Altındal ise salonda hazır bulunuyor.

savunmaların odağı ve mahkemenin süreci:

Davada Cumhuriyet savcısı, sanıklar için toplam 217 yıla kadar hapis cezası talep etmişti. Dün yapılan oturumda savunmalar kapsamlı şekilde başlamış; Tanju Özcan ve avukatları gündeme getirilen iddialara karşı ayrıntılı açıklamalarda bulunmuştu. Özcan savunmasını, "marketler", "ruhsat", "kurban", "hakediş", "beton" ve "kafe" başlıkları altında toplanan altı ayrı olay çerçevesinde sundu ve gün boyu süren savunma akşam saatlerinde tamamlandı.

Davanın ikinci gününde sanıklar ve taraf avukatları, Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına yönelik savunmalarını sürdürmeye devam ediyor. Mahkeme sürecinin ilerleyen oturumlarında tanık dinleme, delil değerlendirmesi ve savunma ile mütalaa arasındaki tartışmaların netlik kazanması bekleniyor; duruşmalar özel salonda devam ederken heyetin karar süreçleri ile ilgili takvimi mahkeme belirleyecek.

CUMHURİYET SAVCISININ 217 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP ETTİĞİ DAVADA, SANIKLAR VE AVUKATLARI ESAS...

CUMHURİYET SAVCISININ 217 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP ETTİĞİ DAVADA, SANIKLAR VE AVUKATLARI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAAYA KARŞI SAVUNMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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