Yıldırım’da minikler sahnede: oyuncak fabrikası tiyatrosu ile sanatla tanışıyor

Yıldırım’da çocuk tiyatrosu miniklerle buluştu

Yıldırım Belediyesi, çocukların sanata ilgisini artırmaya yönelik çalışmalarına bir yenisini ekleyerek Oyuncak Fabrikası adlı çocuk oyununu Adile Naşit Çocuk Tiyatrosunda ücretsiz olarak sahneledi. Oyun, yoğun ilgi gören salonu dolduran minik izleyicilere hem eğlenceli hem de öğretici anlar yaşattı.

oyunun içeriği ve sahne performansı:

Oyuncak Fabrikası, hikâyesi ve oyunculuklarıyla çocukları keyifli bir yolculuğa çıkardı. Eren Üstüner ile Duygu Yakasız’ın yazıp yönettiği ve birlikte sahneyi paylaştığı oyun, izleyicilerden olumlu tepkiler aldı; oyuncu performansları salonu dolduran çocukların dikkatini çekti ve oyunun temposu küçük seyirciler tarafından ilgiyle izlendi.

belediyenin hedefi ve açıklamalar:

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çocukların kültür ve sanatla iç içe büyümesini istediklerini vurguladı. Başkan Yılmaz, "Tiyatronun çocuklarımızın kişisel, sosyal ve kültürel gelişiminde önemli bir yeri olduğuna inanıyoruz. Hem eğlenceli hem de eğitici tiyatro oyunlarıyla evlatlarımızın gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Yıldırım’da sanatla tanışmayan çocuk kalmaması için gayret ediyoruz. Çocuklarımızın kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşmasına imkan sağlayan çalışmalarımız artarak devam edecek. Onların mutluluğu bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, Yıldırım Belediyesi’nin çocuklara yönelik kültür ve sanat faaliyetlerini destekleme çabalarının bir parçası olarak planlandı ve benzer seyir deneyimlerinin sürdürüleceği bildirildi.

YILDIRIM BELEDİYESİ, ÇOCUKLARIN SANATA OLAN İLGİSİNİ ARTIRACAK VE KÜLTÜREL GELİŞİMLERİNİ DESTEKLEYECEK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. BU KAPSAMDA SON OLARAK ‘OYUNCAK FABRİKASI’ ADLI ÇOCUK TİYATROSU, YILDIRIM’DA MİNİK İZLEYİCİLERLE BULUŞTU. ADİLE NAŞİT ÇOCUK TİYATROSU’NDA ÜCRETSİZ OLARAK SAHNELENEN OYUNA, ÇOCUKLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ.