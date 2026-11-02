Mesireye giriş kavgası: öğrenciler ve işletme arasında gerilim

Başiskele’de mesire alanında gerilim

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde, Yuvacık Barajını gözlemlemek ve su tasarrufuna dikkat çekmek amacıyla mesire alanına gelen bir grup öğrenci ile alanı işletenler arasında çıkan tartışma fiziksel kavgaya dönüştü. Olayın dün meydana geldiği belirtildi.

Olayın gelişimi:

İddiaya göre, su tasarrufu projesi kapsamında bölgeye gelen yaklaşık 20 üniversite öğrencisi ve beraberindeki eğitimci, mesire alanının girişinde engelle karşılaştı. Alan girişindeki işletmenin geçiş güzergahını dubalarla kapatması üzerine grup, işletme içinden geçerek mesire alanına girdi. Öğrencilerin geçişinin ardından kapının kilitlenmesi üzerine eğitimci duruma tepki gösterdi.

Tartışma ve sonraki iddialar:

Eğitimcinin kapıyı kimin kilitlediğini sormasıyla işletme yetkilileriyle karşılıklı sözlü tartışma başladı. İşletme yetkililerinin alanın kendilerine ait olduğunu belirtmesiyle gerginlik tırmandı ve tartışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü. Eğitimci, bu süreçte hakaret ve tehditlere uğradığını öne sürdü. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga daha fazla büyümeden sonlandırıldı.

Olayın ardından, işletmenin Google yorumlarında da mesire alanına giriş konusunda benzer şikayetlerin bulunduğu öğrenildi. Yetkililer veya taraflarca yapılan resmi bir açıklama haberde yer almıyor; konuya ilişkin hukuki veya idari işlemlere dair bilgiler paylaşılmadı.

Yaşanan olay, kamuya açık alanların işletilmesi, geçiş yollarının düzenlenmesi ve toplum projelerinin uygulanmasında karşılaşılan pratik zorlukları gündeme taşıyor. Benzer olayların önlenmesi için hem işletmelerin hem de yerel yetkililerin net düzenlemeler ve iletişim mekanizmaları geliştirmesi gerektiği değerlendiriliyor.

ÖĞRENCİLERİN ARKASINDAN KAPININ KİLİTLENMESİ ÜZERİNE EĞİTİMCİ İLE İŞLETME YETKİLİLERİ ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMA FİZİKSEL KAVGAYA DÖNÜŞTÜ.