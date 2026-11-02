Bursa ile Karakalpakistan arasında ticari köprü kuruluyor

Özbekistan’a bağlı Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti heyeti, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) yetkilileriyle bir araya gelerek iki bölge arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirme yollarını ele aldı. Görüşmeye BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Güler ve Yönetim Kurulu Üyesi Elif Özhan ev sahipliği yaptı. Karakalpakistan tarafından heyette Yatırımlar Bakan Yardımcısı Aydos Kuatovich Tanatarov, ayrıca Özbekistan Bursa Fahri Konsolosu Ali Baklan ve Uludağ Üniversitesi TÜDEM Ali ŞirNevai Kültür Merkezi Müdürü Süreyya Hocayeva yer aldı.

görüşmenin ana gündemi:

Toplantıda, Bursa ile Özbekistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ve yeni iş birliği modellerinin oluşturulması gündeme geldi. Osman Güler görüşmede, "Özbekistan, ortak tarihimiz ve kültürümüzün yanı sıra büyüyen ekonomisiyle de Bursa iş dünyası için önemli bir ortak" ifadelerini kullandı ve bu temelde BTSO üyelerinin uluslararası pazarlardaki etkinliğinin artırılmasının önemine dikkat çekti.

Güler ayrıca sürecin takip edileceğini belirterek, "Bu görüşmenin devamını getirecek adımları üyelerimizle birlikte planlayacağız" dedi; böylece somut iş birliklerinin ve ortak projelerin geliştirilmesine yönelik adımların atılacağı vurgulandı.

yatırım fırsatları ve öne çıkan sektörler:

Karakalpakistan cephesinden Aydos Kuatovich Tanatarov Türkiye ile ilişkilerin güçlendiğine işaret ederek, "Türkiye, Özbekistan’ın en önemli ekonomik ve stratejik ortakları arasında yer alıyor" diye konuştu. Tanatarov, Karakalpakistan’da özellikle tekstil, tarım, gıda ve sanayi alanlarında yatırım fırsatları olduğunu belirtti ve önümüzdeki dönemde sektörel buluşmalar ile ikili iş görüşmelerinin yeni ortaklıkların kurulmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Özbekistan Bursa Fahri Konsolosu Ali Baklan da, Özbekistan’daki reformların ve yatırımcı dostu politikaların Türk firmaları için cazibe yarattığını vurguladı; Baklan, "Son 7 yılda Özbekistan’da 2.200 Türk firması kuruldu" bilgisini paylaşarak Bursa ile Özbekistan arasında özellikle tekstil, makine, otomotiv yan sanayi ve gıda sektörlerinde büyük bir potansiyel bulunduğunu söyledi.

Toplantıda üzerinde durulan bir diğer konu da iki tarafın güçlü kurum ağları aracılığıyla düzenlenecek ticari heyetler ve B2B görüşmeler oldu. Heyetler, karşılıklı yatırım olanaklarının detaylandırılması ve yerel iş insanlarının bir araya getirilmesi için planlanan etkinliklerin kapsamını tartıştı.

Görüşme, BTSO ve Karakalpakistan yetkililerinin sektörel değerlendirmeler ve ilerleyen dönemde düzenlenecek ikili temaslarla ticaret hacmini büyütme hedefini teyit etmesiyle sona erdi. Katılımcılar, atılacak somut adımları üyelerle paylaşarak iş birliklerini hayata geçirme kararlılığını yineledi.

ÖZBEKİSTAN’A BAĞLI KARAKALPAKİSTAN ÖZERK CUMHURİYETİ HEYETİ, BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI’NI (BTSO) ZİYARET ETTİ. GÖRÜŞMEDE BURSA İLE ÖZBEKİSTAN ARASINDAKİ TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ, YATIRIM FIRSATLARI VE YENİ İŞ BİRLİĞİ İMKÂNLARI ELE ALINDI. BTSO YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI OSMAN GÜLER, “ÖZBEKİSTAN, ORTAK TARİHİMİZ VE KÜLTÜRÜMÜZÜN YANI SIRA BÜYÜYEN EKONOMİSİYLE DE BURSA İŞ DÜNYASI İÇİN ÖNEMLİ BİR ORTAK” DİYE KONUŞTU.