Ankara Sanayi Odası'ndan 2027-2030 vizyonu: fabrikada verimlilik, finansmanda şeffaflık talebi

Toplantı çerçevesi ve öncelikler:

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç ASO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'nda Antalya'da sektör temsilcileri ve üyelerle bir araya geldi. Programda finansmana erişim, üretim kapasitesinin artırılması, istihdam ve sanayinin rekabet gücünün güçlendirilmesine yönelik beklentiler masaya yatırıldı. Ardıç, toplantıda yaptığı konuşmada üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesini yükseltmeyi hedefleyen somut adımların önemine vurgu yaptı.

2027-2030 vizyonu ve teknoloji odaklı dönüşüm:

Ardıç, ASO'nun vizyonunu özetleyerek, “2027-2030 vizyonumuzun merkezinde, daha etkin bir teknoloji ve sanayi ekosistemi ile sanayicimizin fabrikasında verimlilik” hedefini paylaştı. ASO Girişim Ofisi kapsamında 600 metrekarelik alan ile teknoloji tabanlı girişimciliğin sanayiyle buluşturulacağı, üniversiteler, laboratuvarlar ve teknoparkların üreticilerle ortak ihtiyaç etrafında birleştirileceği belirtildi. Yapay zekâ, dijitalleşme ve enerji-hammadde verimliliğini artıran uygulamalara odaklanma planları açıklandı.

Bu dönüşümün saha ihtiyaçlarıyla şekilleneceğine dikkat çekilerek, ASO projeleri arasında ASO Teknoloji Üssü, ASO Serbest Bölgesi ve ASO Sıfır Atık OSB gibi inisiyatiflerle araştırmadan üretime geçişin hızlandırılacağı ifade edildi. Ardıç, ikiz dönüşümün işletmelerin günlük karar ve üretim kültürüne yerleştirilmesinin gerekliliğini vurguladı.

Finansman, enflasyon ve fonlarla ilgili beklentiler:

Ekonomide istikrar için üretim kapasitesi ve toplam faktör verimliliğinin artırılmasının şart olduğuna dikkat çeken Ardıç, yüksek enflasyonun sanayici üzerindeki baskısını ele aldı. Enflasyonun kalıcı hale gelmesini önlemenin gerekliliğini belirten Ardıç, enflasyonla mücadelede amaç fiyat istikrarı olmalı; üretim, yatırım ve istihdam korunarak ilerlenmelidir dedi.

Finansmana erişime ilişkin somut bir duyuru da yapıldı: TOBB Nefes Kredisi başvuruları 3 Kasım Salı günü başlayacak ve firma başına kredi limiti 5 milyon lira olacak; önceki dilimlerden yararlanan işletmeler toplamda 5 milyon liraya tamamlayabilecekler. Ardıç, bu desteğin KOBİ'lere işletme sermayesi açısından önemine işaret etti ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti.

Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreçte ise Ardıç, finansal sisteme güvenin korunmasının ve gerekli kaynaklara erişimin sürdürülebilir üretim için hayati olduğuna vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fon konusunu hassasiyetle ele alışını ve sorunların üzerine tavizsiz gidilmesine ilişkin vurgusunu "çok kıymetli" olarak nitelendirdi; sürecin şeffaf ilerlemesini temel beklenti olarak öne çıkardı.

İhracat, döviz desteği ve Avrupa ile ilişkiler:

Ardıç, ihracatçıların rekabet gücünü destekleyen düzenlemelere dair değerlendirme yaparak, döviz dönüşüm desteğinin yüzde 3 olarak uygulanmasının ve son düzenlemelerde katma değerle sınırlandırılmasının destek miktarını azalttığını belirtti. Türk lirasına dönüşümü teşvik etme hedefini doğru bulduklarını ancak uygulamadaki hesaplama ve raporlama yüklerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Sektörel farklılıkların gözetilmesini, desteklerin sade, öngörülebilir ve erişilebilir olmasını beklediklerini ifade etti.

Ardıç, Avrupa Birliği'nin "Made in Europe" yaklaşımına dikkat çekerek Türkiye'nin üretim kapasitesi, mühendislik birikimi ve tedarik ağının Avrupa sanayisi için önemini vurguladı. Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin sanayi teşvikleri, kamu alımları ve yeşil dönüşümü kapsayacak biçimde ele alınması gerektiğini belirtti.

Yeşil dönüşüm ve COP31 hazırlıkları:

ASO Başkanı, Türkiye'nin 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da ev sahipliği yapacağı COP31'i sanayinin geleceği açısından stratejik bir fırsat olarak tanımladı. Avrupa Birliği'nin SKDM uygulama döneminin 2026'da başlamasının önümüzdeki dönemde üretimin karbon yoğunluğunun ihracat gücünü belirleyeceğini gösterdiğini söyledi. Ankara'nın SKDM kapsamındaki ihracat payı 2013-2023 döneminde %3,33'ten %4,44'e, ihracat değeri ise 95 milyon dolardan 334 milyon dolara yükselmiş olup, bu değişimin yapısal dönüşüme işaret ettiği kaydedildi.

Ardıç, yeşil dönüşümün sanayiciler için ek bir maliyet yüküne dönüşmemesi gerektiğini; bunun yerine teknoloji geliştiren, enerji verimliliğini artıran ve yüksek katma değerli üretimi destekleyen politikalarla yürütülmesi gerektiğini vurguladı. KOBİ'lerin uygun maliyetli yeşil finansmana erişiminin sağlanması, temiz enerji yatırımlarının desteklenmesi ve karbon emisyonlarının ölçümüne yönelik teknik kapasitenin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

ASO, COP31'de ASO 2. OSB (Yeşil OSB Belgeli), ASO Teknopark, ASO Model Fabrika, ASO METES, ASO NÜKSAK gibi kurum ve projelerini tanıtacak; ASO Teknoloji Üssü ve ASO Serbest Bölgesi projelerini uluslararası yatırımcılara anlatacak. Mavi Bölge'deki Türkiye Pavilyonu'nda 16 Kasım Bilim, Sanayi ve Teknoloji Günü'nde sanayide yeşil dönüşüm paneli düzenlenecek.

Program, Ardıç'ın konuşmasının ardından House of Human Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Umut Tarakçı'nın "Geleceği Kuran Liderlik: Strateji, İnsan Ve Dijital Dönüşüm" ve TEPAV Dış Politika Program Direktörü Gülru Gezer'in "Küresel Jeopolitik Gelişmeler ve Sanayiye Etkileri" sunumlarıyla devam etti. Toplantı sonunda ASO üyeleri sektör değerlendirmelerini paylaştı ve meslek komiteleriyle önceliklerin birlikte belirlenmesi, her talebin sorumlusu ve sonucunun izlenmesi kararlılığı yinelendi.

ANKARA SANAYİ ODASI (ASO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI SEYİT ARDIÇ, "CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN, FON KONUSUNU HASSASİYETLE ELE ALMASINI ÇOK KIYMETLİ BULUYORUZ. SORUNUN ÜZERİNE TAVİZSİZ BİÇİMDE GİTTİKLERİNİ VURGULAMASI, ÇÖZÜM YÖNÜNDE ORTAYA KONULAN GÜÇLÜ İRADEYİ GÖSTERİYOR" DEDİ.