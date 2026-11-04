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Çayırova'da yunus timi kovalamaca sırasında araca çarparak sürüklendi

Çayırova'da yunus timi, motosikletliyi takip ederken Fatih Caddesi'nde bir otomobile çarparak sürüklendi; polislerin sağlık durumu iyi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 13:06

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çayırova'da yunus timi kovalamaca sırasında araca çarparak sürüklendi

Kaza anı araç kamerasına yansıdı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, Fatih Caddesi'nde motosikletli bir kişiyi takibe alan Yunus timi, kovalamaca sırasında bir otomobile çarparak sürüklendi. Olay anı araç kamerası görüntülerine yansıdı.

çarpma ve sürüklenme anı:

Görüntülerde motosikletlinin cadde üzerinde hızla ilerlediği, peşindeki Yunus timinin ise otomobile çarpmasının ardından aracın üzerinde sürüklendiği görülüyor. Takibe başlama nedeni henüz bilinmiyor.

müdahale ve sağlık durumu:

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar, kaza yapan polis ekiplerinin yardımına koştu. Yetkililer, polislerin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

KOCAELİ&#039;NİN ÇAYIROVA İLÇESİNDE MOTOSİKLETLİ BİR KİŞİYİ TAKİP EDEN YUNUS TİMİ, KOVALAMACA SIRASINDA...

KOCAELİ'NİN ÇAYIROVA İLÇESİNDE MOTOSİKLETLİ BİR KİŞİYİ TAKİP EDEN YUNUS TİMİ, KOVALAMACA SIRASINDA KAZA YAPTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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