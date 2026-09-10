Bolulu genç güreşçiler Koprivnica'da Türkiye için mindere çıkacak

Bolulu güreşçilerin Koprivnica programı:

Bolulu genç sporcular Nidanur Bostancı ile Deniz Çotak, Hırvatistan'ın Koprivnica kentinde 28 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Balkan Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Müsabaka kategorileri ve kiloları:

Nidanur Bostancı U15 kategorisinde 66 kiloda, Deniz Çotak ise U17 kategorisinde 69 kiloda mindere çıkacak. İki sporcu da antrenör Özgür Okar eşliğinde mücadele edecek.

Hazırlıklar ve hedefler:

Milli heyet bünyesindeki sporcular, turnuvadan dereceyle dönmeyi ve uluslararası tecrübe kazanarak sonraki yaş kategorilerine sağlam adımlarla ilerlemeyi amaçlıyor. Organizasyon, genç güreşçiler için hem rekabet hem de gelişim fırsatı sunuyor.

BOLULU GENÇ GÜREŞÇİLER NİDANUR BOSTANCI İLE DENİZ ÇOTAK, HIRVATİSTAN'DA DÜZENLENECEK BALKAN GÜREŞ ŞAMPİYONASI'NDA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK.