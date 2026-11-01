Petkimspor evinde A. Efes'i ağırlıyor

Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Aliağa Petkimspor, yarın kritik bir maça çıkıyor. İzmir ekibi, güçlü rakibi A. Efes'i seyircisi önünde konuk ederek ligdeki çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.

maç bilgileri:

Karşılaşma yarın saat 18.00'de Enka Spor Salonu'nda oynanacak. Mücadelede görev yapacak hakem üçlüsü ise Hüseyin Çelik, Can Mavisu ve Batuhan Söylemezoğlu olarak açıklandı.

petkimspor'un hedefi ve güncel durum:

Ligde geride kalan 5 haftada 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Aliağa Petkimspor, taraftarının önünde güçlü rakibini mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini elde etmeyi hedefliyor. Takımın ev sahibi avantajını kullanarak ligdeki konumunu güçlendirmek istemesi öne çıkan başlıklar arasında.

ALİAĞA PETKİMSPOR, BASKETBOL SÜPER LİGİ'NİN 6. HAFTA MAÇINDA YARIN A. EFES’İ KONUK EDECEK.