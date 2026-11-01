Dolar 49,9308 +0,04%
Euro 55,7198 -0,10%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.258,95 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Petkimspor evinde A. Efes'i ağırlıyor

Aliağa Petkimspor, BSL 6. haftasında yarın saat 18.00'de Enka Spor Salonu'nda A. Efes'i konuk edecek; İzmir ekibi üçüncü galibiyetini hedefliyor.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 11:48

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Petkimspor evinde A. Efes'i ağırlıyor

Petkimspor evinde A. Efes'i ağırlıyor

Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Aliağa Petkimspor, yarın kritik bir maça çıkıyor. İzmir ekibi, güçlü rakibi A. Efes'i seyircisi önünde konuk ederek ligdeki çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.

maç bilgileri:

Karşılaşma yarın saat 18.00'de Enka Spor Salonu'nda oynanacak. Mücadelede görev yapacak hakem üçlüsü ise Hüseyin Çelik, Can Mavisu ve Batuhan Söylemezoğlu olarak açıklandı.

petkimspor'un hedefi ve güncel durum:

Ligde geride kalan 5 haftada 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Aliağa Petkimspor, taraftarının önünde güçlü rakibini mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini elde etmeyi hedefliyor. Takımın ev sahibi avantajını kullanarak ligdeki konumunu güçlendirmek istemesi öne çıkan başlıklar arasında.

ALİAĞA PETKİMSPOR, BASKETBOL SÜPER LİGİ&#039;NİN 6. HAFTA MAÇINDA YARIN A. EFES’İ KONUK...

ALİAĞA PETKİMSPOR, BASKETBOL SÜPER LİGİ'NİN 6. HAFTA MAÇINDA YARIN A. EFES’İ KONUK EDECEK.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Galibiyet sonrası teşekkür: İstanbul ve organizasyona minnettarlıklarını ilettil...
images

Hedefimiz olimpiyat: İstanbul parkurunda yeni sınav
images

Hedef yerli şampiyonluk: İstanbul maratonu'nun bir sonraki adımı
images

Başkan Doğan'dan birlik çağrısı: Trabzonspor haklarını korumaya kararlıyız

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sarayönü'nde çatıda kaçmaya çalıştı, drone ile odunlukta yakalandı

Başkan Geçit İstanbul’daki malatyalılarla dayanışma ve yeniden inşa mesajı verdi

Hemşerileriyle buluştu: Akçadağ belediye başkanı Malatya günleri'nde

Battalgazi'den lise öğrencilerine hafta sonu ücretsiz ingilizce eğitimi

TREND HABERLER

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme