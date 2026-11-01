Ulu Cami kapıları dört mevsim açık: Diyarbakır turizmi canlanıyor

Ulu Cami yıl boyunca ziyaretçi akınına uğruyor

Diyarbakır'ın en önemli tarihi ve dini yapılarından biri olan Ulu Cami, yılın dört mevsimi yerli turistlerin ilgisini çekiyor. Bölgede devam eden iyimser havanın turizme yansımasıyla, cami hem inanç turizmi hem de kültür turizmi açısından öne çıkıyor. Gelen kafileler kentin tarihi dokusunu yerinde görmek için Ulu Cami'yi programlarına alıyor.

Mimari ve tarihsel önem:

Ulu Cami, birden çok inanç ve kültüre ev sahipliği yapmış yapısıyla dikkat çekiyor. Eşsiz mimarisi ziyaretçilerin fotoğraf ve inceleme rotalarında üst sıralarda yer alıyor. Yapının geçmişine dair farklı yorumlar ve anlatılar, camiyi kent hafızasında ayrıcalıklı bir konuma taşıyor.

Yerel anlatılar ve tarihe bakış:

Aktivist Ramazan Yıldız yapının tarihsel dönüşümünü şöyle aktarıyor: 'Ulu Cami, Hurri medeniyetinin güneş tapınağıdır. Museviler burayı havra yapıyorlar. Havradan sonra Diyarbakır Hristiyanlar tarafından işgal edildiğinde kiliseye çeviriyorlar. 639 yılında Müslümanlar İyaz bin Ganem komutasında Diyarbakır'ı fetih edip şereflendirdiklerinde, surlara İslam sancağı diktiklerinde, camiyi kiliseden camiye çeviriliyor. Sultan Sasa'yı yerel topluluklar şehre vali yapıyorlar. Sultan Sasa'nın ilk işi, kiliseyi camiye çevirmek oluyor. Yanında ilim ve irfan yuvası olan Mesudiye medresesini kuruyor. Mesudiye medresesi şu anki İlahiyat Fakültesi gibi bir misyon üstleniyor, orada yüce Allah ve dini öğretiliyor. Medrese geleneği de o tarihten günümüze kadar Anadolu coğrafyasında yapılıyor, korunuyor, destekleniyor ve günümüze kadar getiriliyor. Bu coğrafya uzun bir tarihi geçmişe sahip. Birbirinden farklı inanç ve kültürler, bu coğrafyada hayat bulup, Anadolu coğrafyasına büyük bir zenginlik katmıştır.'

Ziyaretçi profili ve dönemsel hareketlilik:

Ulu Cami'yi ziyaret edenler genelde yurdun dört bir yanından gelen turist kafileleri ve kültür meraklıları olarak tanımlanıyor. Terörsüz Türkiye süreci ile bölgede artan güven duygusu, kentin tarihî ve dinî merkezlerine olan ilgiyi canlı tutuyor. Yerel aktörler ve rehberler, caminin hem ibadet hem de kültürel miras olarak korunmasının ziyaretçi ilgisini artırdığını vurguluyor.

Diyarbakır Ulu Camiye turist akını