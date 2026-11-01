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Göztepe'den fitili ateşleyen dönüş: Fenerbahçe deplasmanında seriyi dörde taşıdı

Göztepe, Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek üst üste 4. galibiyetini elde etti; Stoilov'un hamleleri Armstrong, Anjorin ve Andre Henrique'yi öne çıkardı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 11:19

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Göztepe'den fitili ateşleyen dönüş: Fenerbahçe deplasmanında seriyi dörde taşıdı

Göztepe, Fenerbahçe deplasmanında önemli bir çıkışa imza attı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek bu sezon peş peşe 4. galibiyetini aldı. İlk yarısını 1-0 geride kapatan İzmir ekibi, ikinci yarıda yaptığı hamlelerle karşılaşmayı çevirmeyi başardı ve ligdeki yükselişini sürdürdü.

sezona zor başlangıç, ardından gelen seri:

Trendyol Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan Göztepe, ilk 6 haftada galibiyetle tanışamadı. Bu dönemde Samsunspor, Alanyaspor ve Çaykur Rizespor ile berabere kalan sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği, Galatasaray ve Gaziantep FK karşılaşmalarından mağlup ayrıldı. Ligdeki ilk galibiyetini 7. haftada Eyüpspor deplasmanında alan Göztepe, ardından 8. haftada Kocaelispor'u, 9. haftada ise sahasında Çorum FK'yı 2-0 mağlup ederek art arda üç galibiyet elde etti.

fenerbahçe maçında teknik direktörün hamleleri belirleyici oldu:

Mücadelenin ilk yarısını 1-0 geride tamamlayan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov ikinci yarıda yaptığı oyuncu değişiklikleriyle oyunun kaderini değiştirdi. 65. dakikada Janderson'un yerine Andre Henrique, 74. dakikada Alexis Antunes'un yerine Faustino Anjorin ve Juan'ın yerine Sinclair Armstrong oyuna alındı.

Bu değişikliklerin ardından baskısını artıran Göztepe, 76. dakikada Armstrong'un golüyle skoru eşitledi. İki dakika sonra ise Anjorin'in asistinde Andre Henrique takımını 2-1 öne geçirdi. Kalan sürede başka gol olmayınca İzmir temsilcisi sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Göztepe, sezona kötü başlayan kadrosunun son haftalardaki form grafiğini yükselterek ligdeki çıkışını perçinledi. Armstrong, Anjorin ve Andre Henrique'nin ikinci yarıdaki katkıları, Stoilov'un hamlelerinin ne kadar etkili olduğunu ortaya koydu.

GÖZTEPE’DEN 4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

GÖZTEPE’DEN 4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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