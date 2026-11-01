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Samsunspor bocce takımı Kemer'de iki şampiyonlukla döndü

Samsunspor Bocce Takımı, 28-31 Ekim'de Kemer'de düzenlenen uluslararası turnuvada iki kategoride şampiyonluk ve bir kategoride üçüncülük elde etti.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 10:26

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Samsunspor bocce takımı Kemer'de iki şampiyonlukla döndü

Samsunspor bocce takımı Kemer'den madalyalarla döndü

Antalya'nın Kemer ilçesinde 28-31 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Bocce Turnuvası'nda mücadele eden Samsunspor Bocce Takımı, yoğun katılımlı organizasyonda önemli bir başarı gösterdi. Yaklaşık 300 yerli ve yabancı sporcunun yer aldığı turnuvada kulüp sporcuları iki ayrı kategoride şampiyonluk ve bir kategoride üçüncülük elde etti.

turnuva sonuçları:

Çift kadınlar kategorisinde Yağmur Tosun ve Yağmur Şen rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa uzandı. Aynı kategoride yarışan Elif Güney ile Sedanur Öksüz ise üçüncülük elde ederek kulübe bir madalya daha kazandırdı. 15 yaş altı takımlar kategorisinde ise Berat Buğrahan Aksu, Şahin Kar ve Fatih Er'den oluşan Samsunspor takımı, rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk kupasını Samsun'a getirdi.

antrenörün değerlendirmesi:

Beden Eğitimi Öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, sporcuların aylar süren yoğun antrenmanların ardından bu başarıyı kazandığını belirtti. Bozdemir, çift kadınlarda şampiyon olan Yağmur Tosun ve Yağmur Şen'in Türk Milli Takımı adına mücadele etme hakkı kazandığını, ayrıca Yağmur Şen'in kulübün 33. milli sporcusu olarak tarihe geçtiğini vurguladı. Bozdemir, 2026 yılında Samsun ve Türkiye'ye ulusal ve uluslararası şampiyonluklar kazandıran sporcularına teşekkür etti ve elde edilen başarıların kulüp için büyük gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

BOCCE TAKIMI

BOCCE TAKIMI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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