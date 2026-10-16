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Bolu'nun yüksekleri beyaza büründü: Kartalkaya ve yaylalar karla kaplandı

Bolu'nun yüksek kesimlerinde etkili kar yağışıyla Kartalkaya, Sarıalan ve Düvenlik yaylaları hızla beyaza büründü; çam ormanları drondan görüntülendi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 16:03

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EDİTÖR: Aslı Han

Bolu'nun yüksekleri beyaza büründü: Kartalkaya ve yaylalar karla kaplandı

Kar yağışı ve görüntüler:

Bolu’da kentin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar, bölgeyi kısa sürede beyaz örtüyle kapladı. Kartalkaya Kayak Merkezi güzergahı ile Sarıalan Yaylası ve Düvenlik Yaylası mevkilerinde lapa lapa yağan kar, yaylaların ve ormanların görünümünü değiştirdi.

Yeşil çam ağaçlarının üzeri karla örtülünce ortaya görsel açıdan etkileyici bir manzara çıktı. Bölgede çekilen görüntüler, kış mevsiminin yüksek kesimlerdeki etkisini gözler önüne serdi.

Turizm yolu ve yaylaların durumu:

Türkiye'nin bilinen kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya yolunda kar örtüsü belirgin hale geldi; virajlı yollar beyaza bürünürken, çevredeki yaylalarda da yoğun kar gözlendi. Bölgede ulaşım ve günlük yaşama ilişkin resmi açıklama metinde yer almamakla birlikte, kar örtüsü alanda görsel bir şölen oluşturdu.

Kar yağışının etkisiyle ortaya çıkan sahneler, dron ile havadan görüntülendi ve çam ormanlarının karla bütünleştiği kareler dikkat çekti.

Yerel halk ve ziyaretçiler için bölgenin doğal güzelliği yeni görüntülerle yeniden ortaya çıktı; yaylaların beyaz örtüyle kaplanması kış sezonunun izlerini güçlendirdi.

Bolu’nun yüksek kesimlerinde lapa lapa kar: Yaylalar ve Kartalkaya beyaza büründü

Bolu’nun yüksek kesimlerinde lapa lapa kar: Yaylalar ve Kartalkaya beyaza büründü

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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