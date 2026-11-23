öğretmenler kendi bütçeleriyle sıraları yeniledi:

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki Tırazlar Hüseyin Gümüşlü Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen ve idareciler, öğrencilerin daha sağlıklı koşullarda eğitim alması için örnek bir dayanışma sergiledi. Okuldaki uzun süredir kullanılan ve yıpranmış sıraların bir kısmı, görevli ekip tarafından yenilenerek kullanıma hazır hale getirildi.

Kendi aralarında topladıkları parayla gerçekleştirilen çalışma, herhangi bir kurum desteği olmadan tamamlandı. Gönüllü katkılarla oluşturulan bütçe, öncelikle en acil ihtiyaçları karşılayacak şekilde kullanıldı ve sıraların yenilenmesiyle sınıf ortamında gözle görülür bir iyileşme sağlandı.

çalışmanın kapsamı ve amaçları:

Yapılan müdahale, tüm sıraları kapsamayacak şekilde planlandı; öncelik, en fazla yıpranmış olan ve öğrencilerin kullanımına en çok uygun olmayan gereçlere verildi. Okul yönetimi, uygulamanın hem eğitim ortamını iyileştirmeyi hem de okula düşen fiziki yükü imkânlar ölçüsünde hafifletmeyi hedeflediğini belirtti.

Çalışma, öğretmenler ve idarecilerin koordineli çabasıyla kısa sürede tamamlandı. Yenilenen sıralar, öğrenci konforunu artırmanın yanı sıra sınıf düzeni ve temizlik açısından da olumlu fark yarattı.

müdürün değerlendirmesi ve çağrı:

Okul Müdürü Gökhan Yıldırım, yapılan çalışmanın amacını öğrencilerin eğitim ortamlarını iyileştirmek ve okulun eksiklerini gidermek olarak açıkladı. Yıldırım, öğretmen ve idarecilerin katkısını vurgulayarak, bu tür girişimlerin eğitimin niteliğine doğrudan olumlu etkisi olduğunu ifade etti.

Yıldırım ayrıca eğitimin ortak sorumluluk olduğuna dikkat çekerek, duyarlı vatandaşların ve hayırseverlerin de benzer çalışmalara destek vermesini temenni etti. Bu çağrı, okulun kalan ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik bir davet niteliği taşıyor.

Tırazlar Hüseyin Gümüşlü Ortaokulu'nda öğretmen ve idarecilerin gönüllü katkılarıyla hayata geçirilen sıraların yenilenmesi, eğitim camiasında birlik ve dayanışmanın somut bir örneği olarak takdir topladı. Okul yönetimi, benzer iş birliklerinin artmasını teşvik etmeyi sürdüreceklerini belirtti.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE TIRAZLAR HÜSEYİN GÜMÜŞLÜ ORTAOKULU’NDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMEN VE İDARECİLER, KENDİ ARALARINDA TOPLADIKLARI PARAYLA OKULUN YIPRANAN SIRALARININ BİR BÖLÜMÜNÜ YENİLEYEREK EĞİTİME ÖRNEK BİR DESTEK SAĞLADI.