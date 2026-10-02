Bolvadin'de durdurulan araçta çok sayıda kaçak telefon aksesuarı ele geçirildi

Operasyonun detayları:
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolvadin ilçesinde şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı.
ele geçirilen ürünler:
Aramada, kaçak olduğu tespit edilen bin adet USB kablo, 165 adet şarj adaptörü, 120 adet şarj aleti ve 40 adet kulaklık ele geçirildi.
gözaltı:
Olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı. Yetkililer, ele geçirilen ürünlerle ilgili işlemlerin devam ettiği bilgisini verdi.
AFYONKARAHİSAR’DA POLİS TARAFINDAN ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN BİR ARAÇTA YAPILAN ARAMADA KAÇAK CEP TELEFONU AKSESUARLARI ELE GEÇİRİLDİ.
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