Dolar 49,1415 +0,13%
Euro 55,2375 +0,04%
Bist 12.326,01 +0,63%
Altın Gram 6.641,89 +0,04%
EUR/USD 1,1238 -0,06%
Brent Petrol 99,95 -2,31%
--°

Bolvadin'de durdurulan araçta çok sayıda kaçak telefon aksesuarı ele geçirildi

Bolvadin'de durdurulan araçta polis ekipleri tarafından bin USB kablo, 165 şarj adaptörü, 120 şarj aleti ve 40 kulaklık ele geçirildi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 12:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Bolvadin'de durdurulan araçta çok sayıda kaçak telefon aksesuarı ele geçirildi

Operasyonun detayları:

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolvadin ilçesinde şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı.

ele geçirilen ürünler:

Aramada, kaçak olduğu tespit edilen bin adet USB kablo, 165 adet şarj adaptörü, 120 adet şarj aleti ve 40 adet kulaklık ele geçirildi.

gözaltı:

Olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı. Yetkililer, ele geçirilen ürünlerle ilgili işlemlerin devam ettiği bilgisini verdi.

AFYONKARAHİSAR’DA POLİS TARAFINDAN ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN BİR ARAÇTA YAPILAN ARAMADA KAÇAK CEP...

AFYONKARAHİSAR’DA POLİS TARAFINDAN ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN BİR ARAÇTA YAPILAN ARAMADA KAÇAK CEP TELEFONU AKSESUARLARI ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sinop açıklarında alabora olan teknede kaybolan polis sonar destekli dalgıç aram...
images

Propofol temini soruşturmasında beş kişi gözaltına alındı
images

Terörün finans ağı çöktü: DEAŞ'a para gönderdiği iddia edilen 6 kişi adliyeye se...
images

Ani sağanak, Çerkezköy caddesini göle çevirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kocaeli'de suya inen MPMS-1, Malezya'nın deniz güvenliğine yeni güç katıyor

Uzmanlardan anne adaylarına normal doğum çağrısı: bilinçlenme korkuyu azaltır

Malatya’da yeniden inşa planları masaya yatırıldı

Bayburt devlet hastanesinde eylül trafiğinde azalma kaydedildi

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı