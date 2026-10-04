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Bolvadin'de kontrolünü kaybeden sürücü elektrik direğine çarptı

Bolvadin'de gece saatlerinde kontrolden çıkan 03 KC 507 plakalı otomobil yol kenarındaki elektrik direğine çarptı; çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 11:23

GÜNCELLEME: 04 Ekim 2026 - 11:28

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bolvadin'de kontrolünü kaybeden sürücü elektrik direğine çarptı

Bolvadin'de gece kaza anı:

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Yenice Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen kazada, A.Ç. idaresindeki 03 KC 507 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kaza ve ilk müdahale:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, kazada hafif yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralanan A.Ç., kontrol amaçlı olarak Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görüntüler ve soruşturma:

Kaza anı, yakınlardaki bir işyerine ait güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alındı; görüntülerde aracın kontrol kaybı ve direğe çarpma anı net şekilde görülüyor. Olay yerine gelen polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı ve olayın nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

Yetkililer, kazaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirterek, görüntülerin kaza nedeninin tespitinde önemli bir delil oluşturacağını açıkladı. Elektrik direğine çarpmanın yol güvenliği ve altyapı üzerindeki etkileri bakımından da değerlendirme yapılacak.

AFYONKARAHİSAR’DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTIĞI ANLAR GÜVENLİK...

AFYONKARAHİSAR’DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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