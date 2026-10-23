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Yayladağı'nda kayalıklardan düşen balıkçı itfaiye ve sahil güvenlik tarafından kurtarıldı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kayalıklardan 3 metre düşen bir kişi yaralandı; itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri sedye ile kurtarıp hastaneye ulaştırdı.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 08:47

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yayladağı'nda kayalıklardan düşen balıkçı itfaiye ve sahil güvenlik tarafından kurtarıldı

Olayın gelişimi:

Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki Karamağara Koyu'nda, balık tutmak için kayalıklara çıkan bir kişi 3 metre aşağıya düşerek yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve sahil güvenlik komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Kurtarma süreci:

İtfaiye ekipleri, kayalıklardan sedye yardımıyla yaralıyı güvenli şekilde taşıdı. Yaralı, sedye ile balıkçı teknesine ulaştırıldı ve burada sahil güvenlik ekiplerine teslim edildi.

Yaralanma ve tedavi:

Karaya çıkarılan kişi ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edilip hastaneye götürüldü. Yapılan ilk tespitlerde yaralının vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi ve hastanede tedavi altına alındı.

Operasyonun koordinasyonu:

Olay, itfaiye ile sahil güvenlik ekiplerinin ortak çalışmasıyla sonlandırıldı; sağlık ekipleri de müdahaleye uygun şekilde yönlendirildi. Kurtarma ve taşıma işlemleri sahadaki prosedürlere göre gerçekleştirildi.

HATAY’DA KARAMAĞARA KOYU’NDA BALIK TUTMAYA GİDERKEN KAYALIKLARDAN DÜŞEN ŞAHIS YARALANDI. YARALI...

HATAY’DA KARAMAĞARA KOYU’NDA BALIK TUTMAYA GİDERKEN KAYALIKLARDAN DÜŞEN ŞAHIS YARALANDI. YARALI ŞAHIS, İTFAİYE VE SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNİN ORTAK OPERASYONUYLA KURTARILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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