Kırıkhan Kamışlar'da metruk binada yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı

Kırıkhan'da metruk binada yangın
Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Kamışlar Mahallesi'nde bulunan metruk binada yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı ve alevlere müdahale etmeye başladı.
Müdahale ve kontrol:
Bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, hızlı müdahale sayesinde yangının çevreye sıçramasını önledi. Ekiplerin çalışmasıyla alevler büyümeden kontrol altına alındı ve yayılma riski ortadan kaldırıldı.
Soğutma çalışması:
Yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekipleri, olası yeniden alevlenmelere karşı soğutma çalışması gerçekleştirdi. Olayda can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı.
KIRIKHAN’DA METRUK BİNADA ÇIKAN YANGINA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ.
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