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Kırıkhan Kamışlar'da metruk binada yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Kamışlar Mahallesi'nde metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 08:47

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kırıkhan Kamışlar'da metruk binada yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı

Kırıkhan'da metruk binada yangın

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Kamışlar Mahallesi'nde bulunan metruk binada yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı ve alevlere müdahale etmeye başladı.

Müdahale ve kontrol:

Bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, hızlı müdahale sayesinde yangının çevreye sıçramasını önledi. Ekiplerin çalışmasıyla alevler büyümeden kontrol altına alındı ve yayılma riski ortadan kaldırıldı.

Soğutma çalışması:

Yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekipleri, olası yeniden alevlenmelere karşı soğutma çalışması gerçekleştirdi. Olayda can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

KIRIKHAN’DA METRUK BİNADA ÇIKAN YANGINA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ.

KIRIKHAN’DA METRUK BİNADA ÇIKAN YANGINA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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