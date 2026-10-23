Sahil Güvenlik didim açıklarında lastik bottaki 19 çocuk dahil 40 göçmeni yakaladı

didim açıklarında müdahale

Edinilen bilgiye göre, Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmen olduğu yönünde ihbar alındı. Bölgeye görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-909) hareket ederek bölgedeki lastik botu durdurdu ve içindekileri kontrol etti.

yakalanan kişiler ve uyruk bilgisi:

Yapılan kontrolde, Afganistan uyruklu olduğu tespit edilen 21 kişi ile birlikte toplam 40 düzensiz göçmen bulundu. Bottakilerin arasında 19 çocuk olduğu bildirildi.

göçmenlerin sonraki işlemleri:

Yakalanan göçmenlere ilk müdahale yapıldıktan sonra gerekli idari işlemler tamamlandı ve kişiler Göç Kabul ve Sevk Merkezi'ne sevk edildi.

LASTİK BOTTA 40 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI