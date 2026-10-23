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Yaylalardan evlerine: binlerce küçükbaşla Siirt'e uzanan zorlu göç

Van ve Bitlis yaylalarından ayrılan göçer aileler, binlerce küçükbaşla günler süren zorlu bir yolculuğa çıktı; molalarda hayvanlar sağılarak geçim sürdürülüyor.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 08:53

GÜNCELLEME: 23 Ekim 2026 - 09:05

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yaylalardan evlerine: binlerce küçükbaşla Siirt'e uzanan zorlu göç

Van ve Bitlis yaylalarından dönüş başladı

Havaların soğumasıyla birlikte Van ve Bitlis'in serin yaylalarından ayrılan göçerler, binlerce küçükbaş hayvanla birlikte memleketleri Siirt'e doğru uzun bir yolculuğa çıktı. Güneydoğu Anadolu'da yaz aylarını yüksek yaylalarda geçiren aileler, yaklaşık 6 ayı bulan konaklama döneminin ardından yeniden dönüşe geçti.

Günler süren zorlu yolculuk:

Küçükbaş sürüleriyle hareket eden göçerler, aileleriyle birlikte bazen asfalt, bazen de kırsal yolları takip ederek günler boyunca ilerliyor. Yol boyunca hem kendi ihtiyaçlarını hem de hayvanların bakımını karşılamak için sık mola veriliyor; göçerler molalarda hayvanlarını sağarak günlük işlerini sürdürüyor. Yolculuğun yoğunluğu, arazi koşuları ve hava şartları nedeniyle zaman zaman ek güçlükler yaratıyor.

Geçim kaynaklarının güvence altına alınması:

İlkbaharda Siirt'ten Van'a giden göçerlerden Mehmet Seyhan, yaklaşık bir ay önce yeniden Siirt'e dönmek üzere yola çıktıklarını belirtti. Yaz boyunca hayvanlardan elde ettikleri süt, yoğurt ve peynir gibi ürünleri satarak geçimlerini sağladıklarını söyleyen Seyhan, dönüş yolunda da hem hayvanları korumaya hem de aile gelirini güvence altına almaya çalıştıklarını vurguladı. Göçerlerin, uzun ve meşakkatli yolculuklarının ardından aralık ayının sonlarına doğru Siirt'e ulaşması bekleniyor.

Doğayla iç içe sürdürülen bu geleneksel göç, hem bölgesel yaşam ritmini hem de kırsal ekonominin önemli bir parçasını oluşturuyor; göçer ailelerin planlaması ve dayanışması yolculuğun sürdürülebilirliği için belirleyici oluyor.

VAN VE BİTLİS’İN SERİN YAYLALARINDAN HAVALARIN SOĞUMASIYLA BİRLİKTE AYRILAN GÖÇERLER, BİNLERCE...

VAN VE BİTLİS’İN SERİN YAYLALARINDAN HAVALARIN SOĞUMASIYLA BİRLİKTE AYRILAN GÖÇERLER, BİNLERCE KÜÇÜKBAŞ HAYVANLA SİİRT’E DOĞRU YOLA ÇIKTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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